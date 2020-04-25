الهند.. ارتفاع وفيات كورونا إلى 775 والإصابات تصل إلى 24506





أعلنت السلطات الهندية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا لديها إلى 775 حالة والإصابات إلى 24506.





وفي وقت سابق، قررت الحكومة الهندية تمديد عملية الإغلاق العام في البلاد لمواجهة تفشي فيروس كورونا إلى 3 من مايو القادم. فيما شدد رئيس الوزراء ناريندرا مودي على ضرورة التطبيق الصارم للإجراءات في عملية الإغلاق الثانية.





ويقضي الإغلاق الحكومي بتقييد تحركات المواطنين، على ألا يغادروا منازلهم إلا للضرورة أو لدواعي العمل أو شراء الحاجيات الأساسية مثل الغذاء والدواء.





يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 - بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



