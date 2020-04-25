أخبار الرياضة.. الحكومة توافق على عودة الدوري الإنجليزي وبرشلونة يرفض استئناف الدوري.. الإسماعيلي يرفض بيع باهر المحمدي للأهلي

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم السبت مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
أكدت تقارير صحفية بريطانية، اليوم السبت، أن الحكومة وافقت على استكمال منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-2020، رغم تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".
كشف وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أسرارا جديدة عن الواقعة الشهيرة بين أحمد حسام ميدو وحسن شحاتة مدرب المنتخب وقتها.
"الصحة فوق كل شيء ولن نخاطر بأن يصاب أي لاعب من لاعبي كرة القدم بالمرض بسبب ممارسة كرة القدم"، عبرات أكدها أحد مسؤولي نادي برشلونة والحجة الرئيسية التي سيناقشها مجلس الإدارة لرفض لعب المباريات الرسمية إذا قرر قطاعا كرة القدم الإسبانية والأوروبية العودة إلى المنافسة بطريقة متسرعة.
أكد صبري المنياوي، مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي، اليوم الجمعة، أنهم لم يتلقوا أي عروض من النادي الأهلي لضم لاعب الفريق باهر المحمدي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.