حظر التجول في كاليفورنيا يتسبب فى سقوط فورد موستانج من أعلى جبل..فيديو وصور

بدأ عدد من عشاق السرعة والجنون فى القيادة حول العالم بعمل تحدى وتم تسميته بتحدى السرعة فى حظر التجول، حيث يقوم السائق بتسجيل أقصى سرعة لسيارته الخاصة ونشرها على صفحات السوشيال ميديا.

ولكن هذا السائق هذه المرة لم يستطع نشر المقطع الخاص به لانه انتهى الأمر به بالسقوط في جرف جبلي بعد تجاهل منع التجول في ولاية كاليفورنيا بسيارته فورد موستانج .

اقرا ايضا

شاهد.. سيارة صينية تسرق تصميم لاندكروزر كاملا .. صور

لأول مرة شاهد مرسيدس EQE الكهربائية منافسة تسيلا.. صور

3 أسباب لخروج المياه من شكمان السيارة

لا تتوفر تفاصيل دقيقة حول الحادث ولكن يبدو أن سائق السيارة كان مسرعًا مع وجود ظروف جوية ساعدت على فقد السيطرة.

وقد نقل السائق إلى مركز اسعاف قريب قبل استخراج السيارة من المنحدر وظل الطريق مغلقًا مدة ساعة.

تذكر الشرطة في الولاية الأمريكية أن 3 حوادث مشابهة وقعت خلال الأيام الماضية، بالإضافة لبلاغات نفاد الوقود وتعطل العجلات، وتطلب من الجميع توخي الحذر عند القيادة في الطرقات الجبلية .