AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

حظر التجول في كاليفورنيا يتسبب فى سقوط فورد موستانج من أعلى جبل..فيديو وصور

السبت 25/أبريل/2020 - 10:21 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

بدأ عدد من عشاق السرعة والجنون فى القيادة حول العالم بعمل تحدى وتم تسميته بتحدى السرعة فى حظر التجول، حيث يقوم السائق بتسجيل أقصى سرعة لسيارته الخاصة ونشرها على صفحات السوشيال ميديا.

ولكن هذا السائق هذه المرة لم يستطع نشر المقطع الخاص به لانه انتهى الأمر به بالسقوط في جرف جبلي بعد تجاهل منع التجول في ولاية كاليفورنيا بسيارته فورد موستانج .

اقرا ايضا

شاهد.. سيارة صينية تسرق تصميم لاندكروزر كاملا .. صور

لأول مرة شاهد مرسيدس EQE الكهربائية منافسة تسيلا.. صور

3 أسباب لخروج المياه من شكمان السيارة

لا تتوفر تفاصيل دقيقة حول الحادث ولكن يبدو أن سائق السيارة كان مسرعًا مع وجود ظروف جوية ساعدت على فقد السيطرة.

وقد نقل السائق إلى مركز اسعاف قريب قبل استخراج السيارة من المنحدر وظل الطريق مغلقًا مدة ساعة.

تذكر الشرطة في الولاية الأمريكية أن 3 حوادث مشابهة وقعت خلال الأيام الماضية، بالإضافة لبلاغات نفاد الوقود وتعطل العجلات، وتطلب من الجميع توخي الحذر عند القيادة في الطرقات الجبلية .

حظر التجول في كاليفورنيا يتسبب فى سقوط فورد موستانج من أعلى جبل..فيديو وصور
حظر التجول في كاليفورنيا يتسبب فى سقوط فورد موستانج من أعلى جبل..فيديو وصور
حظر التجول في كاليفورنيا يتسبب فى سقوط فورد موستانج من أعلى جبل..فيديو وصور
حظر التجول في كاليفورنيا يتسبب فى سقوط فورد موستانج من أعلى جبل..فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خطورة القيادة أثناء إصابتك بنزلات البرد

فيديو جديد للسيارة جينيسيسG80 2021 الجديدة كليًا

تعرف على أحدث معلومات عن فورد موستنج الخارقة.. بالفيديو

ارتفاع أسعار السيارات في مصر خلال الفترة المقبلة.. ما السبب

كيا تتجه لصناعة المستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا

بي إم دبليو X3 M تدخل تحدى السرعة القصوى على إحدى الطرق العامة.. بالفيديو

ترشيحاتنا

تعرف على معني الارقام المكتوبة على بطارية السيارة ونصائح قبل شرائها

أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 25-4-2020

النهاية.. مسلسل يوسف الشريف 2020 يتصدر جوجل

باليورو.. سعر غير متوقع لفستان يسرا قى خيانة عهد..صور

ننشر أسعار الدواجن اليوم السبت 25-4-2020

سعر الدولار فى البنوك اليوم السبت 25 إبريل 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حظر التجول في كاليفورنيا يتسبب فى سقوط فورد موستانج من أعلى جبل..فيديو وصور

عزومتك عندنا.. أرز بالخلطة وبفتيك بالخضار مع سمبوسك بالجبنة.. والحلو قطايف بالتمر والمكسرات

بيع آخر نسخة من بورش 911 في مزاد علني وتخصيص عائدها لمواجهة كورونا