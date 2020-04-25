في طفرة طبية.. إنقاذ طفل مولود بدون أذرع وبلا ركبتين

في طفرة طبية استطاع الأطباء مساعدة طفل مولود بدون أذرع وبلا ركبتين كحالة وراثية نادرة أن يخطو خطواته الأولى بفضل عملية جراحية رائدة.





من المقرر خضوع الطفل «نيكولاس كابرال» البالغ من العمر عامين من دالاس في تكساس، إلى عمليتين قد تكلفان ما يقرب من 60 ألف دولار في أغسطس القادم.





قام والدي «كريستينا وكريستوفر كابال» المسكين بالادخار وجمع الأموال بلا كلل لدفع تكاليف الإجراء الذي يأملون في أن يساعد على منح ابنهم الفرص ليعيش مثل أي طفل آخر.





يعاني الطفل نيكولاس من اضطراب وراثي نادر نتج عنه عدم نمو العديد من عظامه بشكل صحيح وبعضها لم ينمو من الأساس أثناء الحمل وفقًا لصحيفة مترو.





وتظهر تلك الحالة النادرة بين 1 في كل 100 ألف ولادة، وقد تم ربط ذراعي ويدين نيكولاس الخالية من العظام مباشرة بجذعه، كما أنه لا يمتلك مفاصل في الركبة وفرصته الوحيدة في المشي هي تلك العملية الجراحية الرائدة في فلوريدا.



