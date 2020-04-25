AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

4 خطوات لإزالة غبار الفرامل عن عجلات السيارة

السبت 25/أبريل/2020 - 09:29 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار

يلجأ أصحاب السيارة دائما للذهاب إلى ورش غسيل السيارات من أجل تنظيف عجلات سيارتهم من الغبار لإعادة بريقها ولمعانها  فمن المؤكد أن شكل العجلات المغطى بغبار الفرامل ليس محببًا

ويعتبر تراكم الغبار على فرامل الإطارات لايجعل مظهرها سيئا فقط ولكنه يؤثر على سطح العجلات  إذا بقى عليها مدة طويلة ومن السهل إزالة غبار الفرامل عن السيارة وعادة لا تأخذ العملية أكثر من ساعة

1-التأكد من العجلات باردة للحفاظ على عدم جفافها طوال قترة عملية التنظيف .

2-اغسل العجلات بمياه جارية من الخرطوم لإزالة الأوساخ الثقيلة مثل الطين .

3- اختر نوع منظف الغبار حسب نوع حواف الإطارات الخاصة بسيارتك، سواء كانت مصنوعة من الصلب أو من السبائك أو التي وضع عليها طبقة واضحة من الدهان.

4- قراءة المعلومات الموجودة على ملصق سائل التنظيف، للتأكد من أنه السائل المناسب لنوع عجلات سيارتك ومعرفة ما هي المدة التي سيستغرقها في تنظيف غبار الفرامل عن عجلات السيارة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتصبح سائقا محترفا.. 10 حيل لن تتعلمها في مراكز قيادة السيارات

بمحركين.. سعر ومواصفات هيونداي أيونيك الهايبرد 2019 في السوق المصرية

كيف تقوم بإيقاف السيارة عند تعطل الفرامل

تعرف على أنواع فرامل السيارة وماذا تعني الرموز ESP وABS وEBD؟

اغسل سيارتك بنفسك في 8 خطوات

مشاكل في سيارتك تهدد حياتك.. إليك كيفية حلها

ترشيحاتنا

أوتو فيستر: عبد المنصف المسئول عن هزيمة 6-1.. والفوز على الأهلي 2-1 أفضل مبارياتي.. فيديو

محمود يشكو صدور فاتورة الكهرباء بنظام الممارسة رغم تركيب العداد

ضائع منذ 7 سنوات.. خروف يظهر فجأة بعدما اختفى في حرائق الغابات| صور

بشعر غجرى.. ريهام حجاج تخطف الأنظار بالأسود

مريض أم ميت؟.. صورة مسربة لزعيم كوريا الشمالية تثير تكهنات خطيرة

شاهد... ابن الشهيد "أحمد المنسي" يشاهد مسلسل الاختيار بـ الباريه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيع آخر نسخة من بورش 911 في مزاد علني وتخصيص عائدها لمواجهة كورونا

شباب الهياتم بالمحلة يحتفلون بانتهاء العزل بتعليق فوانيس احتفالا بشهر رمضان.. صور

باليورو.. سعر غير متوقع لفستان يسرا قى خيانة عهد..صور