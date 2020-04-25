4 خطوات لإزالة غبار الفرامل عن عجلات السيارة

يلجأ أصحاب السيارة دائما للذهاب إلى ورش غسيل السيارات من أجل تنظيف عجلات سيارتهم من الغبار لإعادة بريقها ولمعانها فمن المؤكد أن شكل العجلات المغطى بغبار الفرامل ليس محببًا

ويعتبر تراكم الغبار على فرامل الإطارات لايجعل مظهرها سيئا فقط ولكنه يؤثر على سطح العجلات إذا بقى عليها مدة طويلة ومن السهل إزالة غبار الفرامل عن السيارة وعادة لا تأخذ العملية أكثر من ساعة

1-التأكد من العجلات باردة للحفاظ على عدم جفافها طوال قترة عملية التنظيف .

2-اغسل العجلات بمياه جارية من الخرطوم لإزالة الأوساخ الثقيلة مثل الطين .

3- اختر نوع منظف الغبار حسب نوع حواف الإطارات الخاصة بسيارتك، سواء كانت مصنوعة من الصلب أو من السبائك أو التي وضع عليها طبقة واضحة من الدهان.

4- قراءة المعلومات الموجودة على ملصق سائل التنظيف، للتأكد من أنه السائل المناسب لنوع عجلات سيارتك ومعرفة ما هي المدة التي سيستغرقها في تنظيف غبار الفرامل عن عجلات السيارة.