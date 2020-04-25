أطفالنا.. كيف أجعل أبني شجاعًا

بمناسبة حلول شهر رمضان والعزل المنزلى، وإغلاق جميع الأندية، يجلس الأباء وقتا أطول مع أطفالهم ، مما يسهل غرس صفة إيجابية فى الأبناء خلال أيام الحجر وشهر رمضان، لذلك يحرص موقع صدى البلد يوميا على تقديم صفة تربوية للأطفال، واليوم نقدم صفة الشجاعة، يكره الأباء رؤية أطفالهم جبناء، لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، مما يدفعهم إلى أن يبحثون دائما فى إمداد الطفل بالشجاعة.





قدم موقع "very well family" بعض الطرق التى تساعد الطفل في الدفاع عن نفسه وهى:





- لغة الجسد

يجب على جميع الأمهات محاولة تعليم أطفالها لغة الجسد، لتوضيح الثقة بالنفس وظهور العينين بشكل واضح وقوى مما يجعلهم يبدون أقوياء ويصلون إلى هدفهم.





- الصوت القوى

يجب تعليم الأطفال أن يستخدموا الصوت القوى فى المواقف التي يتعرضون فيها للخوف، مما يجعل انتهاء الموضوع أسرع، ويظهر قوة الطفل وعدم تأثرة مما يقال له.





- تعليم الأطفال الرياضة

يجب أن يحرص جميع الآباء والأمهات على تعليم الطفل رياضة قوية للدفاع عن نفسه فى هذه المواقف مثل"الكاراتيه، والبوكس، أو حتى التنس والسباحة وكرة القدم"، فكل هذه الرياضيات تعمل على تمدد العضلات وتنشيطها بشكل جيد مما يساعدهم فى الدفاع عن أنفسهم بشكل جيد.





- البقاء فى مجموعة

من الجيد أن يظل الطفل مع أصدقائه أو بجانب أهله أو الأشخاص التى يثق بها، وذلك لأن من الصعب أن يستهدف هؤلاء الأشخاص طفلا داخل مجموعة أو بجانب أهله ومحاولة التعرض له بأى أذى نفسى أو جسدى.





- تجنب العنف فى التربية

