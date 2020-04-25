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منوعات

صور مرعبة.. مقابر جماعية لموتى كورونا بالبرازيل.. شاهد

السبت 25/أبريل/2020 - 08:20 ص
مقابر جماعية كورونا
مقابر جماعية كورونا
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عزة عاطف
انتشرت عدد من الصور "المرعبة" لمقابر جماعية ضخمة تكدست فيها الآلاف من الجثث فوق بعضها بعضا داخل مقبرة جماعية في البرازيل بسبب ما تشهده البلاد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ارتفعت أعداد ضحايا فيروس كورونا المستجد في مدينة ماناوس الأمازونية شمال البرازيل وتكدست فوق بعضها داخل مقابر جماعية لعدم وجود أماكن، بعدما ملأت شاحنات التبريد.

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تشهد البرازيل 52.995 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد و3.670 حالة وفاة، بمعدل دفن 100 شخص يوميًا في القبور الجماعية، يقول فيرجيليو نيتو عمدة المدينة إن مشهد دفن الموتى في المقابر يشبه أفلام الرعب.

وبحسب تصريحات العمدة فإن النظام الصحي في المدينة لم يعد يستوعب كمية المصابين الذين هم في حاجة إلى الرعاية والعلاج، فبعد أن كان الفيروس يقتل من 20 إلى 30 حالة فقط في اليوم أصبحت الأعداد في تزايد مرعب.

جاء ذلك في الوقت الذي وصلت فيه أعداد المصابين حول العالم إلى 2.637.314 مليون حالة، وأعداد الوفيات 183.558 ألف حالة حتى الآن.
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