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منوعات

شاهد.. قطري يسقط فجأة داخل هايبر ماركت واشتباه في إصابته بكورونا.. فيديو

السبت 25/أبريل/2020 - 08:41 ص
قطري يسقط على الأرض
قطري يسقط على الأرض اشتباه في كورونا
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عزة عاطف
انتشر مقطع فيديو مثير على مواقع التواصل، لمواطن قطري يسقط على الأرض فجأة داخل هايبر ماركت مع الاشتباه في إصابته بكورونا.

ورغم ارتدائه كمامة على وجهه سقط الرجل القطري على الأرض من دون "صد أو رد" أثناء تجوله داخل سوق شهيرة في الدوحة.

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وأثار سقوطه بهذه الطريقة عدة تكهنات بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اشتبهوا في إمكانية أن يكون مصابًا بفيروس كورونا وفقًا لناشري الفيديو.
 
كما أصدرت وزارة الصحة القطرية قرارًا بإغلاق الهايبر ماركت لتطهيره وتعقيمه لتجنب تفشي الفيروس وانتقاله إلى رواد المكان.

ورغم سقوط المواطن القطري في حالة يرثى لها إلا أنه لم يتدخل أحد لإنقاذه أو مساعدته بأي شكل لما سببه الحادث من خوف بين المتسوقين.
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