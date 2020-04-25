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اقتصاد

سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم السبت 25-4-2020

السبت 25/أبريل/2020 - 10:12 ص
أحمد علام

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم السبت، 25-4-2020 تباينًا في السوق
الكويتية.



 وفيما يلي، يستعرض
موقع "صدى البلد" سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدينار الكويتي.



سعر الدينار الكويتي



سجل سعر 1 دولار أمريكي = 0.31 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي
= 3.21  دولار أمريكي



سجل سعر 1 جنيه مصري = 0.019 
دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 50.77 جنيه مصري 



سجل سعر  1 يورو = 0.33 دينار
كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2.97 يورو



سجل سعر 1 جنيه استرليني = 0.38 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي
= 2,60  جنيه استرليني



سجل سعر 1 دولار كندي = 0.22 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي
= 4.53
دولار كندي



سجل سعر 1 دولار أسترالي = 0.19 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي
= 5.03
دولار استرالي



سجل سعر 1 ين ياباني = 0.0029 دينار كويتي، فيما سجل 1 دينار كويتي =
345.84
ين ياباني



سجل سعر 1 الريال السعودي = 12.09 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي= 12.05 ريال سعودي 



سجل سعر 1 الجنيه السوداني = 0.0057 دينار كويتي، فيما سجل 1 دينار كويتي
= 176.96جنيه سوداني



سجل سعر 1 ريال قطري = 0.08 دينار كويتي، فيما سجل دينار كويتي = 11.71 ريال قطرى

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