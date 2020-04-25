سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم السبت، 25-4-2020 تباينًا في السوق
الكويتية.
وفيما يلي، يستعرض
موقع "صدى البلد" سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدينار الكويتي.
سجل سعر 1 دولار أمريكي = 0.31 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي
= 3.21 دولار أمريكي
سجل سعر 1 جنيه مصري = 0.019
دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 50.77 جنيه مصري
سجل سعر 1 يورو = 0.33 دينار
كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي = 2.97 يورو
سجل سعر 1 جنيه استرليني = 0.38 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي
= 2,60 جنيه استرليني
سجل سعر 1 دولار كندي = 0.22 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي
= 4.53
دولار كندي
سجل سعر 1 دولار أسترالي = 0.19 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي
= 5.03
دولار استرالي
سجل سعر 1 ين ياباني = 0.0029 دينار كويتي، فيما سجل 1 دينار كويتي =
345.84
ين ياباني
سجل سعر 1 الريال السعودي = 12.09 دينار كويتي، فيما سجل سعر 1 دينار كويتي= 12.05 ريال سعودي
سجل سعر 1 الجنيه السوداني = 0.0057 دينار كويتي، فيما سجل 1 دينار كويتي
= 176.96جنيه سوداني
سجل سعر 1 ريال قطري = 0.08 دينار كويتي، فيما سجل دينار كويتي = 11.71 ريال قطرى