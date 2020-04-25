رئيس الليجا يكشف حقيقة مفاوضات برشلونة مع نيمار ومارتينيز





وكانت تقارير أشارت مؤخرا، إلى دخول برشلونة في مفاوضات مع نيمار ولاتاورو مارتينيز لضمهما، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقال خافيير تيباس في تصريحات لموقع "le10sport" الفرنسي: "كل ما يتردد عن مفاوضات برشلونة مع نيمار ومارتينيز غير صحيح، تركيز النادي ينصب حاليا على موعد استئناف النشاط الكروي".





وتابع: "الأندية سلتجأ إلى الصفقات التبادلية خلال الفترة المقبلة، بسبب الأزمة المالية التي تعيشها، بعد تجميد النشاط الرياضي".





يذكر أن الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا (الإسباني - الإنجليزي - الإيطالي- الألماني - الفرنسي)، متوقفة حاليا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا حقيقة مفاوضات نادي برشلونة مع نيمار لاعب باريس سان جيرمان ولاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي.