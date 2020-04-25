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منوعات

لجنة صحية يابانية توافق على اقتراح بقيام أطباء الأسنان بفحص المرضى عبر الإنترنت

السبت 25/أبريل/2020 - 09:19 ص
صدى البلد
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أ ش أ
وافقت لجنة استشارية لوزير الصحة اليابانى على اقتراح بقيام أطباء الأسنان بفحص المرضى عبر الإنترنت فى محاولة لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.

ويقضى الاقتراح بأن يتواصل أطباء الأسنان مع المرضى عبر الهاتف الذكى أو جهاز الكومبيوتر الشخصي للمريض، وأن يقوم بعد ذلك بمنح المريض الدواء اللازم لحالته.

ونظرا لأن الإجراءات المتبعة فى عيادات أطباء الأسنان تمثل خطرا لنشر الفيروس الذى يصيب الجهاز التنفسى، فى حالة معاناة المريض أو الطبيب من العدوى، طالبت وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية المحليات بمناشدة عيادات علاج الأسنان تأجيل العلاجات غير العاجلة حتى انتهاء جائحة فيروس كورونا.
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