أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 25-4-2020

الملوخية من 3 إلى 5 جنيهات

الثوم 17 جنيها

الكوسة من 1.75 إلى 3.75 جنيهات



أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

البرتقال 7

اليوسفى 7 جنيهات

الجوافة 8 جنيهات

الفراولة 4 جنيهات

الموز 8 جنيهات