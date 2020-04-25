استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "دى ام سى"، تقريرًا مُفصلا عن أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 25-4-2020.
وشهدت أسعار الخضراوات في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.
أسعار الخضراوات اليوم في مصر:
الطماطم من 1.90 إلى 4 جنيهات
البطاطس من 1.70 إلى 2.5 جنيه
الخيار من 4 إلى 7 جنيهات
البصل من 3 إلى 8 جنيهات
وشهدت أسعار الخضراوات في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.
أسعار الخضراوات اليوم في مصر:
الطماطم من 1.90 إلى 4 جنيهات
البطاطس من 1.70 إلى 2.5 جنيه
الخيار من 4 إلى 7 جنيهات
البصل من 3 إلى 8 جنيهات