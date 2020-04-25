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أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 25-4-2020

السبت 25/أبريل/2020 - 09:23 ص
أسعار الخضروات والفاكهة
أسعار الخضروات والفاكهة
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هاجر إبراهيم
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "دى ام سى"، تقريرًا مُفصلا عن أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 25-4-2020.

وشهدت أسعار الخضراوات في مصر، استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:
الطماطم  من 1.90 إلى 4 جنيهات
البطاطس من 1.70 إلى 2.5 جنيه
الخيار من 4 إلى 7 جنيهات
البصل من 3 إلى 8 جنيهات
الملوخية من 3 إلى 5 جنيهات
الثوم 17 جنيها
الكوسة من 1.75 إلى 3.75 جنيهات

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
البرتقال 7
اليوسفى 7 جنيهات
الجوافة 8 جنيهات
الفراولة 4 جنيهات
الموز 8 جنيهات
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