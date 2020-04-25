غير قابل للتسريح.. البرلمان يحصن العامل في مواجهة تداعيات كورونا

وافق البرلمان نهائيا، خلال جلسته العامة الأخيرة - الأربعاء الماضي- على مشروع قانون الحكومة للإجراءات المالية المتطلبة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا، بهدف منح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء.





تقوم فلسفة القانون الجديد على دعم القطاعات المتضررة في مواجهة تداعيات كورونا من خلال تأجيل وتقسيط المستحقات الضريبة المفروضة عليهم وغيرها من الامتيازات المالية بما لا يضر بمصلحة العاملين بهذه القطاعات، حيث لا يُحاسب القانون العامل على التأمينات إنما صاحب العمل هو المسئول عن توريدها إلى وزارة المالية "التأمينات مسئولية صاحب العمل، وحتى لو لم يوردها إلى المالية يحصل العامل على مُستحقاته كاملة".







كما اشترط القانون لاستفادة الشركة أو المنشأة أو الفرد بكل أو بعض المزايا المقررة في مشروع القانون؛ عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا، وذلك حفاظا على مصلحة العامل وحمايته من التسريح أو التعسف الوظيفي.







ورفع الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، الأربعاء الماضي، بعد الموافقة النهائية على 9 مشروعات قوانين بعضها يدعم الدولة في مواجهتها لفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى مشروعى قانون فى مجموعهم، واتفاقيتان، مع الدعوة لجلسة أخرى يوم 3 مايو.