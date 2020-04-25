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ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى بولندا لـ10892 حالة

السبت 25/أبريل/2020 - 09:41 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
ذكرت فضائية إكسترا نيوز فى خبر عاجل لها، أن  عدد الإصابات بفيروس  كورونا فى بولندا ارتفع لـ10892 بإجمالى وفيات 434 حالة .

وقد أعلنت الصين اليوم السبت عن 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية دون تسجيل حالات وفاة.

وقالت السلطات الصحية الصينية إن من بين الحالات الـ12 الجديدة هناك 11 حالة لأشخاص وافدين من الخارج​​​. وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 82816 حالة، فضلا عن 4632 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس. وشفاء حتى اليوم 77346 حالة.

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، تؤكد الأرقام اليومية أن الصين قطعت شوطا على طريق التعافي من الوباء، مما دفع الحكومة إلى تخفيف القيود التي فرضتها على السكان منذ بدء تفشي هذا الفيروس من مدينة ووهان وسط البلاد في ديسمبر الماضي.
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