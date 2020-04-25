الفرحة تسيطر على زياش بعد إتمام انتقاله لتشيلسي قبل أزمة كورونا

أبدى حكيم زياش اللاعب الجديد لتشيلسي سعادته بتحديد مستقبله مع الفريق الإنجليزي، قبل الغموض الذي يكتنف مستقبل اللعبة حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا.



