الفرحة تسيطر على زياش بعد إتمام انتقاله لتشيلسي قبل أزمة كورونا

أبدى حكيم زياش اللاعب الجديد لتشيلسي سعادته بتحديد مستقبله مع الفريق الإنجليزي، قبل الغموض الذي يكتنف مستقبل اللعبة حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا.
ووقع لاعب الوسط الدولي المغربي المولود في هولندا في الميركاتو الشتوي الماضي، عقدا لمدة خمس سنوات، بداية من الموسم المقبل مع النادي اللندني، بعد انتقاله من فريقه الحالي أياكس أمستردام الهولندي.
ونقلًا عن "رويترز"، صرح زياش لصحيفة "AD" الهولندية اليومية، قائلًا: "بالطبع هذا الوضوح مطمئن لأنه لا أحد يدري ما سيحدث لفترة الانتقالات".
لكنه لم يقلق أبدا من أن ظروفه الخاصة قد تتغير بعد توقف كرة القدم في إنجلترا الشهر الماضي.
وتابع: "في الحقيقة ليس لدي أي شك لثانية واحدة، توقيعي على العقد لذلك في الأول من يوليو المقبل سأصبح لاعبا في تشيلسي، لم أفكر في أي شيء اخر".
وانتهى موسم زياش عقب إلغاء الدوري الهولندي بعد أن مددت الحكومة الحظر على المناسبات العامة الكبرى بما في ذلك المنافسات الرياضية يوم الثلاثاء الماضي.
وقال الاتحاد الهولندي للعبة مساء الجمعة إن فريق زياش لن يتوج باللقب رغم تصدره لترتيب الجدول عندما توقفت المسابقة الشهر الماضي.
وقال الدولي المغربي: "بالطبع كنت أفضل أيضا الفوز باللقب في الملعب لكن إذا كان عليك اختيار فريق واحد للتتويج باللقب فسيكون هو أياكس بالنسبة لي".
وسيغادر اللاعب البالغ عمره 27 عاما أياكس بعد أربع سنوات أصبح خلالها أيقونة النادي.
وأضاف: "أنا لا أحب النادي حقا ولم يحدث أبدا، أما فيما يتعلق بتقبيل شعار النادي فأنا لا أفعل مثل هذه الأشياء، أنا أعبر عن ما بداخلي ولا أتظاهر بعكس ذلك".
"لكن يجب أن أعترف الآن أن أياكس سيظل دائما مكانا خاصا بالنسبة لي، أصبح حقا النادي الخاص بي. نجحت في بناء نفسي في أمستردام وكلاعب أصبحت أكثر اكتمالا".
وأتم، إنه كان يفضل إنهاء الموسم بطريقة مميزة، مضيفًا: "لم أرغب في نهايته بهذه الصورة، لكني سأظل اعتز بالذكريات، تركت شيئا في أمستردام، لكن بالنسبة لي حان الوقت لشيء جديد".