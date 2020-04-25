AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا فى ألمانيا لـ 5500 شخص

السبت 25/أبريل/2020 - 09:47 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
شيرين عادل
أفادت فضائية إكسترا نيوز فى خبر عاجل لها، عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا فى ألمانيا لـ 5500 شخص بعد تسجيل 179 حالة جديدة. 

أعلنت الصين اليوم السبت عن 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية دون تسجيل حالات وفاة.

وقالت السلطات الصحية الصينية إن من بين الحالات الـ12 الجديدة هناك 11 حالة لأشخاص وافدين من الخارج​​​، وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 82816 حالة، فضلا عن 4632 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس، وشفاء حتى اليوم 77346 حالة.

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، تؤكد الأرقام اليومية أن الصين قطعت شوطا على طريق التعافي من الوباء، مما دفع الحكومة إلى تخفيف القيود التي فرضتها على السكان منذ بدء تفشي هذا الفيروس من مدينة ووهان وسط البلاد في ديسمبر 2019.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كوريا الجنوبية تعلن عن 123 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حصيلة وفيات كورونا تتجاوز الـ3000 في الصين.. الفيروس ينتشر في المراحيض.. إيران تغلق المدارس والجامعات ودور العرض والمسارح.. الأبرز في الصحف السعودية اليوم

270 ألف إصابة و11 ألف وفاة.. تعرف على آخر إحصائيات كورونا بالعالم

معظمها لوافدين من الخارج.. إصابات كورونا ترتفع مجددا في الصين

كورونا يعود سريعا لحصد الأرواح في إسبانيا وألمانيا بعد هدنة 4 أيام "تفاصيل"

ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا لـ4133 حالة

ترشيحاتنا

بعد عرض الحلقة الأولى من سكر زيادة.. الجمهور يبحث عن نبيلة عبيد

شاهد.. قطري يسقط فجأة داخل هايبر ماركت واشتباه في إصابته بكورونا.. فيديو

ضائع منذ 7 سنوات.. خروف يظهر فجأة بعدما اختفى في حرائق الغابات| صور

اليوم ذكرى وفاة الفنان سمير وحيد

أفغانستان تسجل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا

هل يمكن إعادة فتح المقاهى وصالات الجيم.. البرلمان يجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيع آخر نسخة من بورش 911 في مزاد علني وتخصيص عائدها لمواجهة كورونا

شباب الهياتم بالمحلة يحتفلون بانتهاء العزل بتعليق فوانيس احتفالا بشهر رمضان.. صور

باليورو.. سعر غير متوقع لفستان يسرا قى خيانة عهد..صور