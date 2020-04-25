عدد موتى كورونا يزحف نحو 200 ألف.. والعالم يبحث عن الخلاص من قيود الإغلاق

مع بزوغ فجر اليوم، السبت، يعاني جزء كبير من العالم لا يزال يخضع لقيود الإغلاق، مع اقتراب عدد الإصابات المؤكدة لفيروس كورونا من ثلاثة ملايين في جميع أنحاء العالم، وعدد القتلى يزحف نحو 200000.





ومع حلول شهر رمضان - شهر الصيام والاحتفال والصلاة للعديد من المسلمين البالغ عددهم 1.8 مليار مسلم - تم إغلاق العديد من المساجد في جميع أنحاء الشرق الأوسط.





أما في أستراليا ونيوزيلندا، فإن الحشود التي تتحول عادة للصلاة في دور العبادة منذ الفجر لا تزال غائبة بشكل ملحوظ، ومع ذلك، فإن العديد من الحكومات حول العالم تخفف القيود بشدة - أو تخطط لذلك.





ورفعت الحكومة التشيكية الحظر المفروض على السفر فيما اعلنت رئيسة وزراء بلجيكا صوفي ويلميس، إن بلدها سيبدأ في تخفيف تدريجي لإجراءات الإغلاق في مايو.





وفي أماكن أخرى، كان الناس يتحدون النصيحة الطبية للبقاء في منازلهم، ففي باكستان، على سبيل المثال، خضعت الحكومة للضغط من رجال الدين وسمحت بإبقاء المساجد مفتوحة في شهر رمضان.





وكان دوري الكريكيت النسائي في جزيرة فانواتو الصغيرة الواقعة على المحيط الهادي قد عقد نهائي موسمه، وهو استثناء نادر لإغلاق شبه كامل للرياضات العالمية.



