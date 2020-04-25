AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عدد موتى كورونا يزحف نحو 200 ألف.. والعالم يبحث عن الخلاص من قيود الإغلاق

السبت 25/أبريل/2020 - 09:47 ص
وفيات كورونا
وفيات كورونا
Advertisements
على صالح
مع بزوغ فجر اليوم، السبت، يعاني جزء كبير من العالم لا يزال يخضع لقيود الإغلاق، مع اقتراب عدد الإصابات المؤكدة لفيروس كورونا من ثلاثة ملايين في جميع أنحاء العالم، وعدد القتلى يزحف نحو 200000. 

ومع حلول شهر رمضان - شهر الصيام والاحتفال والصلاة للعديد من المسلمين البالغ عددهم 1.8 مليار مسلم - تم إغلاق العديد من المساجد في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

أما في أستراليا ونيوزيلندا، فإن الحشود التي تتحول عادة للصلاة في دور العبادة منذ الفجر لا تزال غائبة بشكل ملحوظ، ومع ذلك، فإن العديد من الحكومات حول العالم تخفف القيود بشدة - أو تخطط لذلك. 

ورفعت الحكومة التشيكية الحظر المفروض على السفر فيما اعلنت رئيسة وزراء بلجيكا صوفي ويلميس، إن بلدها سيبدأ في تخفيف تدريجي لإجراءات الإغلاق في مايو.

وفي أماكن أخرى، كان الناس يتحدون النصيحة الطبية للبقاء في منازلهم، ففي باكستان، على سبيل المثال، خضعت الحكومة للضغط من رجال الدين وسمحت بإبقاء المساجد مفتوحة في شهر رمضان. 

وكان دوري الكريكيت النسائي في جزيرة فانواتو الصغيرة الواقعة على المحيط الهادي قد عقد نهائي موسمه، وهو استثناء نادر لإغلاق شبه كامل للرياضات العالمية.

وذكرت جامعة جونز هوبكنز أن عدد الأشخاص الذين ماتوا بسبب كوفيد 19 في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 3332 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية الى 51017.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات كورونا المؤكدة في الولايات المتحدة خلال اليوم الماضي بمقدار 28819 إلى 890524.

وفي اليوم السابق، سجلت الولايات المتحدة 2139 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

وتتصدر الولايات المتحدة العالم في عدد وفيات COVID-19 المبلغ عنها والحالات المؤكدة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي وباء كوفيد 19 في 11 مارس، وحتى الآن، أصيب أكثر من 2.7 مليون شخص بالفيروس في جميع أنحاء العالم ، مع أكثر من 195000 حالة وفاة، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمريكا تعلن عن قفزة جديدة في أعداد وفيات وإصابات كورونا خلال 24 ساعة

لحظة بلحظة.. كورونا يزحف إلى دول جديدة وحالات الإصابة تقترب من 300 ألف

بعد تخطي الإصابات المليون حول العالم.. سورينام تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

إصابة 600 جندي بالجيش الفرنسي بـ فيروس كورونا

بعد قليل .. ترامب في مؤتمر صحفي لإعلان آخر إحصاءات كورونا في الولايات المتحدة

جونز هوبكنز: وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 90 ألف حالة

ترشيحاتنا

أحمد فليكس: الأهلي أعظم نادي فى مصر .. ولعبت للزمالك حبًا في أم الدنيا .. فيديو

أخطاء فادحة.. دينا الشربيني في مرمى النقد بمسلسل لعبة النسيان

في عيد ميلاد محمد رياض.. موقف محرج بحفل زفافه على رانيا محمود ياسين لا ينساه

شاهد... ابن الشهيد "أحمد المنسي" يشاهد مسلسل الاختيار بـ الباريه

النهاية.. مسلسل يوسف الشريف 2020 يتصدر جوجل

دينا الشربيني تتصدر تويتر بـ مسلسل لعبة النسيان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيع آخر نسخة من بورش 911 في مزاد علني وتخصيص عائدها لمواجهة كورونا

شباب الهياتم بالمحلة يحتفلون بانتهاء العزل بتعليق فوانيس احتفالا بشهر رمضان.. صور

باليورو.. سعر غير متوقع لفستان يسرا قى خيانة عهد..صور