بعد زراعة 3 ملايين فدان.. الزراعة: الجمعيات التعاونية سيكون لها دور كبير في استلام وتوريد القمح

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنه بالنسبة لإقامة مراكز تجميع القمح فسيكون هناك عملية توريد من المزارعين لوزارة التموين والجهات التابعة لها ودور البنك الزراعى هو التوريد واستلام الأقماح من المزارعين.





وأضاف "القرش"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن عملية التوريد كانت تسير بشكل فردى، إلا أنه تم تعظيم دور الجمعيات والتعاونيات الزراعية والبدء فى أن يكون هناك تجميعات للأقماح، بدلا من أن يتم التوريد بشكل مباشر من المزارع إلى البنك ويكون من خلال مراكز تجميعية.





وأشار إلى أن مراكز تجميع القمح تسهل على المواطن عملية النقل وعدم وجود أى نوع من أنواع التزاحم وزيادة أعداد الموردين أمام مراكز التجميع الرئيسية.





وأوضح أن وزارة الزراعة كانت حريصة على أن يكون هناك تنسيق مع وزارة التموين، بحيث يكون هناك تحفيز للمزارع على توريد الأقماح إلى الدولة بشكل كبير، لافتا إلى أن هذا العام تمت زراعة أكثر من 3 ملايين و400 ألف فدان، حيث من المتوقع أن تنتج 9 ملايين طن من الأقماح.





وأفاد بأن هذا العام قامت الدولة بتحديد سعر تحفيزى للقمح من أجل التشجيع على زراعته، وبالتالى يكون هناك عملية اكتفاء ذاتى.