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منوعات

درس في الوفاء.. كلاب تبكي بحرقة على فراق صاحبها

السبت 25/أبريل/2020 - 10:11 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تتمتع الكلاب بوفاء يصعب تفسيره أو إيجاده بهذه الدرجة بين البشر وبعضهم، فمجرد أن تمس صاحبها بسوء تبكي لأجله وربما تلتهم من أذاه وقد تموت من الحزن على فراق صاحبها، هذه الحالة جسدها كلبان مخلصان بعد وفاة صاحبهما الذي كان يحاول حمايتهما.

كان "كريس بوسشينج" ومعه الكلبان يتنزه ويستكشف في كولورادو، في الولايات المتحدة، ولكنهم ضلوا الطريق جميعًا وقضوا ثلاثة أيام دون طعام أو شراب، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية. 

بينما كان "كريس" يبحث عن مأوى ومشرب له ولكلبيه، رصد ماء في وادٍ بالأسفل، ولكن أثناء الهبوط زلت قدمه وسقط إلى الأسفل بينما كان يحاول سحب كلبيه إلى بر الأمان.

بشكل مأساوي توفي "كريس" البالغ من العمر 33 عامًا عند الارتطام، بينما أصيب أحد الكلبين بكسر في الساق وأصيب الآخر بكسر في الفك.

ظل الكلبان يؤنسان ويحميان صاحبهما وامتنعا عن مغادرة جثة كريس وحدها، حتى تم العثور عليها بعد يوم واحد بواسطة مروحيات البحث والإنقاذ.

تم نقلهما إلى عائلة كريس المدمرة في نيويورك، حيث تدخلت منظمة مأوى للحيوانات غير ربحية للكشف عن الكلبين، وفي أثناء الكشف التقطت لهما صورة مأساوية وهم يونسان ويحضنون بعضهما ويبكيان على فراق صاحبهما.

شاركت المؤسسة الخيرية للحيوانات الصورة ودونت عليها: "مستوى الولاء والحب الذي انطلق من هذين الكلبين لا يحتاج إلى مزيد من الشرح."
درس في الوفاء.. كلاب تبكي بحرقة على فراق صاحبها
درس في الوفاء.. كلاب تبكي بحرقة على فراق صاحبها
درس في الوفاء.. كلاب تبكي بحرقة على فراق صاحبها
درس في الوفاء.. كلاب تبكي بحرقة على فراق صاحبها
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