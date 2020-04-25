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رياضة

هانى حتحوت: ‏مسلسل الاختيار بداية جميلة

السبت 25/أبريل/2020 - 10:02 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الإعلامى هانى حتحوت تغريدة من خلال من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتب هانى حتحوت "مسلسل الاختيار بداية جميلة".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالآتى:


‏‎احلا مسلسل ف رمضان.

‏‎اقسم بالله انا عيطت من الحلقة دي ربنا يستر باقي الحلقات .

‏‎بداية حزينة جدًا.

مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة في الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل، العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل.

المسلسل سيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، فى رابع تعاون بينهما في الدراما، بعد ثلاثية "كلبش" التي قدموها سويا، ومن إنتاج سينرجى.

والعمل بطولة أمير كرارة في دور "منسى" وأحمد العوضي بشخصية "الإرهابي هشام عشماوي"، والفنانة دينا فؤاد، وإسلام جمال، مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف، مثل "آسر ياسين، ومحمد امام، ومحمد رجب، وصلاح عبد الله، وإياد نصار".

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