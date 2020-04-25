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أخبار البلد

سفير كرواتيا بالقاهرة: الشعب المصري يحتاج إلى شهر رمضان للتغلب على الشدائد

السبت 25/أبريل/2020 - 10:17 ص
توميسلاف بوشنياك
توميسلاف بوشنياك سفير كرواتيا بالقاهرة
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أ ش أ
هنأ توميسلاف بوشنياك سفير كرواتيا بالقاهرة، الشعب المصري بشهر رمضان المعظم قائلا "إن رمضان شهر مميز بشكل خاص بسبب بعده الروحي وهو وقت خاص لاجتماع العائلة والأصدقاء".

وأضاف السفير لاكرواتي -في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت- أن الشعب المصري شهد أوقاتا صعبة على مدار العقد الماضي وعندما بدأت الأمور تتحسن وعاد السلام والاستقرار والانتعاش الاقتصادي، جاء التحدي الأخير وهو وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".. مشيرا إلى أن المصريين بحاجة ماسة لشهر رمضان هذا العام من أجل استلهام العزيمة للصمود أمام الشدائد.

وأوضح أن البعد الروحي لشهر رمضان سيساعد الناس على التغلب على الشر والاحتفاظ بالسعادة مع عائلتهم وأصدقائهم.. معربا عن أمله أن يحصل المصريون من هذا الشهر على القوة الروحانية اللازمة للبقاء على الانضباط والمكافحة بمسئولية هذا العدو غير المرئي بينما يحتفلون بأفضل الأوقات روحانية وبهجة في هذا العام.
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