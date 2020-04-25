إمام الحرم المكي: جائحة كورونا دروس وعبر.. حزمة إجراءات للحد من تداعيات الفيروس على القطاع الخاص.. 75 مليون وظيفة مهددة حول العالم.. أخبار السعودية

السعودية تبذل جهودا استثنائية فيما يتعلق بملف قمة العشرين

المملكة تتحول لخلية عمل منذ بداية أزمة كورونا

قمة العشرين في صدارة أولويات السعودية رغم فداحة الأزمة العالمية





ركزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم، السبت، على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.





وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان «ويستـمر العمـل»: "منذ الإفصاح أواخر العام الماضي عن استضافة المملكة فعاليات قمة مجموعة العشرين، والتخطيط والعمل يجريان على قدم وساق، لترؤس القمة المقبلة، والتي اتخذت من موضوع «اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع» عنوانًا لها، فالاستعدادات الإعلامية والبحثية وحتى المجتمعية جرى التحضير لها مبكرًا، لتبدو المملكة في مظهرها الحضاريّ المعتاد، هذا كله قبل أن يعصف الظرف الاستثنائي العالمي، بل ويزلزل مخططات أعتى دول العالم ومنظماته، وتتزامن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين مع عام استثنائي على الجميع بما فيهم دول المجموعة، ما يعزز أولوية قضية الحلول الاقتصادية والصحية واغتنام الفرص وإتاحتها للجميع، ومسألة المرونة والتعاطي مع المتغيرات أولًا بأول".





وبينت أن الأسبوع المنصرم شهد جهودا استثنائية فيما يتعلق بملف قمة العشرين، ما يثبت أن الملف على قمة أولويات المملكة بالرغم من فداحة الأزمة العالمية وتداعياتها على مختلف الدول، إذ عُقد عدد من الاجتماعات الافتراضية بين وزراء الزراعة والسياحة والعمل والصحة، الأمر الذي يعكس مدى التزام الدول حتى في أحلك الظروف، بتحقيق الاستفادة المرجوة من قمة العشرين بل واستغلالها في صالح تخطي الوضع الراهن والحد من تأثيراته المتشعبة.





وأكدت أن المملكة باتت خلية عمل كبرى منذ بدء الأزمة، فبالتوازي مع الجهود الداخلية للحفاظ على الاستقرار والحد من انتشار العدوى وتوفير الالتزامات الأساسية للمواطنين، تضطلع المملكة بدورها الدولي بالكفاءة والفاعلية ذاتها، فلا يعطلها دور عن آخر، بل يجري العمل اليومي بانسجام منقطع النظير لتحقيق الأهداف المنشودة بالرغم مما يعتري العالم من تخبط وعدم استقرار ناتج عن الظرف الصحي، وصعوبة التنبؤ بما تحمله الفترات المقبلة من ضغوط اجتماعية واقتصادية على الشعوب، فلا يبقى سوى الأداء الحكومي المنضبط كمنقذ أخير من براثن الأزمة.





وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان "تلاحم في المنشط والمكره": تلاحم القيادة والشعب في السراء والضراء، وطاعة ولي الأمر في المنشط والمكره، نهج ثابت امتازت به المملكة العربية السعودية، منذ عهد الملك المؤسس، وحتى هذا العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وفي هذه الأيام الصعبة التي تمر على العالم بأسره بسبب جائحة كورونا المستجد وآثارها التي تسببت في ارتباك المشهد الداخلي لعدة دول في الشرق الغرب، يتكرر ذلك العهد ويتجدد الوعد بين قيادة لم تدخر جهدا وأحسنت التقدير والتدبير وحرصت وقدمت الجهود والبذل السخي والتضحيات في سبيل هدف واحد هو الأسمى في منظورها النبيل وهو سلامة الإنسان وكرامته.







وقدرت على تجاوز هذه الأزمة بخير وأمن وطمأنينة، وكذلك دون أن تتأثر احتياجاته أو تتعطل مصالحه؛ وبين شعب مسؤول يلتف دوما حول قيادته ويستجيب بالطاعة والامتثال وحسن الانسجام مع كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العامة والاستقرار الداخلي، فهي علاقة ميزت هذه البلاد المباركة ويتكرر تأكيدها مع اختلاف الزمان والظروف والتحديات المحيطة، مهما بلغت آثارها أو صعوبتها".





وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان "خيرات الوطن": "تستثمر المملكة بقيادتها الحكيمة ما أفاء الله عليها من ثروات أرضها، وحققت مكتسبات حضارية في كل مجال، ولا تزال تنجز المزيد لتعزيز مسيرتها التنموية المتوجة بنعمة الأمن والأمان والاستقرار، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها في التصدي لمخططات إقليمية تستهدف زعزعة استقرار المنطقة، وكذلك تصديها بكل كفاءة وقدرة لتطورات هذه المرحلة الدقيقة المتعلقة بالتداعيات الصحية والأعباء الاقتصادية غير مسبوقة جراء جائحة كورونا وتبعاته السلبية على الاقتصاد العالمي".





وبينت أن الثروة المعدنية تمثل إحدى ركائز التحول الاقتصادي وقاطرة مهمة للتنمية المستدامة، بدخولها مرحلة مهمة من التخصيص عبر طرح عشرات الفرص الاستثمارية الواعدة، وتوسيع شراكتها في هذا القطاع الحيوي البكر الذي يرتكز على احتياطيات هائلة من الثروات المعدنية المتنوعة تقدر بنحو 2.3 تريليون دولار بحسب التقديرات الجيولوجية الموثقة.





وختمت: "من شأن هذا التوجه الذي حققت فيه الدولة خطوات تشريعية وتحفيزية، انطلاق مرحلة نوعية من استثمارات التنقيب وقيام صناعات أساسية وتكميلية، تدعمها الحكومة بمشاريع كبرى للخدمات اللوجستية والمرافق الأساسية ، لتتغير معها خارطة الإنتاج والبناء وفرص العمل لعقول وسواعد أبناء الوطن، ولتتسع بصمات وثمار ملاحم التنمية فوق الصحراء وتطوير ملامحها ومعالمها الجغرافية، لتضيف فصولا جديدة لمنجزات الرؤية الطموحة على أرض الواقع وهي تسابق الزمن وتطوي التحديات لتطويع المستقبل الطموح".





ومن الأخبار التي تصدرت صحف السعودية الصادرة صباح اليوم السبت:

- خادم الحرمين يتلقى التهاني من رئيسي فلسطين وتونس.

- حزمة إجراءات للحد من تداعيات «كورونا» على القطاع الخاص.

- تحالف دعم الشرعية يمدد وقف إطلاق النار في اليمن.

- أمير المدينة المنورة ونائبه يهنئان القيادة بشهر رمضان.

- أمير الشرقية ونائبه: توجيهات القيادة منهج عمل نسير عليه.

- كورونا يهدد 75 مليون وظيفة بالعالم.. و10 % من الناتج الدولي.

- التدخلات العلاجية المبكرة تقفز بحالات التعافي لأكثر من 2000 حالة.

- عمليات التعقيم والتطهير.. السلاح الأول لمحاربة «كورونا» بيئيًا.

- إمام الحرم المكي: في جائحة كورونا دروس وعبر ما كنا لنتعلمها.

- د. البدير: كورونا ما هي إلاّ نازلة ثم زائلة.

- وفـيات كورونــا تتجــاوز الـ 190 ألفــًا في العالــم.

- انقسام حاد في باكستان بشأن صلاة الجماعة.