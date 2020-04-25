لإنشاء مواقع إلكترونية.. بروتوكول تعاون بين جامعة بنها وتعليم القليوبية..صور

وقعت جامعة بنها بروتوكول تعاون بين الجامعة ومديرية التربية والتعليم بالقليوبية يتضمن إنشاء مواقع إلكترونية للادارات التعليمية والمدارس التابعة لها بمحافظة القليوبية.





جاء ذلك بحضور الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة والدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور طارق الششتاوى المدير التنفيذي للمعلومات وسامية عبدالحميد أمين عام الجامعة والدكتور شادى المشد مدير البوابة الإلكترونية والدكتورة فوزية اسماعيل منسق المشروع بالمديرية.





وقال الدكتور طارق الششتاوى المدير التنفيذي للمعلومات ان بروتوكول التعاون ياتى فى اطار دور جامعة بنها وكلياتها ومعاهدها ومراكز البحثية فى المشاركة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال المساهمة فى القضايا القومية وعلى رأسها قضية التعليم الأساسى لما تمثله من أهمية حقيقية فى نمو وتطور المجتمع المصرى.

واشار الششتاوى الى ان الجامعة سوف تقوم باستكمال إنشاء مواقع إلكترونية للمدارس التابعة لمحافظة القليوبية مما يسهل التواصل ومتابعة أنشطة المدارس ويساعد فى الحصول على اعتماد الجودة.

من جانبه رحب طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالتعاون بين الجامعة بمختلف كلياتها والمديرية، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تقوم الجامعة في الارتقاء بجودة العملية التعلمية، من خلال التعاون بين عدد من كليات الجامعة والمدارس الحكومية بمحافظة القليوبية.

وكانت جامعة بنها قد إنتهت من انشاء مواقع لـ ٢٠٠ مدرسة بالفعل في المرحلة الأولى ويتضمن البروتوكول الحالي اضافة مواقع لـ ٣٠٠ مدرسة أخرى خلال هذا العام.