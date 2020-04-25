وزير الشباب والرياضة يطلق إذاعة شباب مصر أون لاين

وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضه على إطلاق إذاعة شباب مصر على الإنترنت لتكون نافذة إعلامية جديدة تواكب العصر وتساهم فى التواصل مع شباب مصر من جميع الأعمار.





وأكد وزير الشباب أن الإذاعة هى عنصر جديد ضمن المنظومة الإعلامية لوزارة الشباب والتى أطلق عليها بوابة مصر للشباب والرياضة، حيث تضم حتى الآن الموقع الإلكترونى الرسمى للوزارة وقناة يوتيوب التى تم إطلاقها الشهر الماضى بجانب وسائل التواصل الاجتماعى الأخرى تويتر وإنستجرام.





وسيتم بث برامج فى جميع المجالات المرتبطة بالشباب والرياضة، وكذا تغطية مباشرة لجميع فعاليات الوزارة بمختلف إداراتها ومديرياتها ومراكز الشباب والأندية والمدن.





وأضاف وزير الشباب أن البث التجريبي للإذاعة بدأ مع حلول أول يوم رمضان، وتم تجهيز وبث 24 برنامج يومى وأسبوعى للمستمعين، حيث قامت مجموعة العمل وهى من الشباب الموهوب لإعداد وتقديم هذه البرامج تحت إشراف رئيس تحرير بوابة مصر للشباب والرياضه جمال نور الدين وبالتنسيق مع مدير عام إدارة الإعلام محمد الشاذلى، بالإضافة إلى الاستعانة بخبرات ورموز الإذاعة المصرية أمثال الإذاعي القدير فهمى عمر وكامل البيطار وعمر بطيشة وأشرف محمود وغيرهم من الأسماء اللامعة.





وأكد وزير الشباب أن هناك مفاجأت كثيرة لمستمعى الإذاعة سوف يتم إعلانها خلال الأيام القادمة، كما وضعنا فى الاعتبار أن تكثف من برامج الترفيه والمسابقات ذات الجوائز خلال شهر رمضان لشباب المستمعين

ومن البرامج التى يتم بثها هى:





برامج إذاعة شباب مصر:



1- Africa Online

2- اسرار الفلوس

3-ان كنت ناسي

4-ابني سند

5-دينك ودنيتك

6-كرسيين وترابيزة

7-كلام مفيد

8-كورة اونلاين

9-هو قالك فين

10-مسحراتي اونلاين

11-شخصيةومعلومة

12-حكاية مثل

13-سورة وابتهال

14-البالطو الأبيض

15-انا ومامتي

16-كورة شراب

17-تحيا مصر

18-الڤار حكم المشوار

19-رمضان كريم يا كورة

20-نهلًا وسهلًا

21-شبابنا أحلى

22-الجائزة لمين

23-على باب الوزارة

24-لوغاريتمات