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مرأة

مش بالسن.. إطلالات عصرية لـ نبيلة عبيد بعد تصدرها تريند جوجل

السبت 25/أبريل/2020 - 12:35 م
نبيلة عبيد
نبيلة عبيد
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هاجر هانئ
تصدرت الفنانة نبيلة عبيد، مؤشرات البحث على جوجل، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد عرض مسلسلها الجديد "سكر زيادة" الذي تخوض به السباق الرمضاني بجانب نادية الجندي.

وتتمتع  الفنانة نبيلة عبيد بذوق رفيع فى اختيار الأزياء التي تظهر بها سواء الكلاسيكية أو الكاجوال، وهى تحرص على مواكبة صيحات الموضة وتختار منها ما يمنحها مظهرا جذابا و إطلالة شبابية أنيقة على الرغم من تخطيها حاجز الـ 70 عاما.

وتعتمد الفنانة نبيلة عبيد على فساتين السهرة المتناسقة مع قوامها، كما تفضل الفساتين المصنوعة من الأقمشة القيمة و الفاخرة التى تزيد من جمال إطلالتها، و التصميمات التى تبرز قوامها الرشيق .

كما تعتمد نبيلة عبيد على تسريحات الشعر وصيحات المكياج التى تتناسب مع ملامحها، وتقوم بتنسيق قطع الإكسسوارات و المجوهرات العصرية التي تتناسب مع إطلالاتها.
مش بالسن.. إطلالات عصرية لـ نبيلة عبيد بعد تصدرها تريند جوجل
مش بالسن.. إطلالات عصرية لـ نبيلة عبيد بعد تصدرها تريند جوجل
مش بالسن.. إطلالات عصرية لـ نبيلة عبيد بعد تصدرها تريند جوجل
مش بالسن.. إطلالات عصرية لـ نبيلة عبيد بعد تصدرها تريند جوجل
مش بالسن.. إطلالات عصرية لـ نبيلة عبيد بعد تصدرها تريند جوجل
مش بالسن.. إطلالات عصرية لـ نبيلة عبيد بعد تصدرها تريند جوجل
مش بالسن.. إطلالات عصرية لـ نبيلة عبيد بعد تصدرها تريند جوجل
مش بالسن.. إطلالات عصرية لـ نبيلة عبيد بعد تصدرها تريند جوجل
مش بالسن.. إطلالات عصرية لـ نبيلة عبيد بعد تصدرها تريند جوجل
مش بالسن.. إطلالات عصرية لـ نبيلة عبيد بعد تصدرها تريند جوجل
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