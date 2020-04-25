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سلطنة عمان تسجل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 25/أبريل/2020 - 11:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
أفادت فضائية اكسترا نيوز فى خبر عاجل لها ، بأن سلطنة عمان أعلنت اليوم عن تسجيل 115 إصابة جديدة ب  فيروس كورونا المستجد.

وكانت الصين أعلنت اليوم السبت عن 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية دون تسجيل حالات وفاة.

وقالت السلطات الصحية الصينية إن من بين الحالات الـ12 الجديدة هناك 11 حالة لأشخاص وافدين من الخارج​​​، وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات كورونا في الصين إلى 82816 حالة، فضلا عن 4632 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس. وشفاء حتى اليوم 77346 حالة.

وعلى مدار الأسابيع القليلة الماضية، تؤكد الأرقام اليومية أن الصين قطعت شوطا على طريق التعافي من الوباء، مما دفع الحكومة إلى تخفيف القيود التي فرضتها على السكان منذ بدء تفشي هذا الفيروس من مدينة ووهان وسط البلاد في ديس
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