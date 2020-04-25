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محافظات

محافظ القاهرة: استمرار حملات إزالة مخالفات البناء دون توقف في رمضان

السبت 25/أبريل/2020 - 11:36 ص
ازالة المبانى المخالفة
ازالة المبانى المخالفة
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عبد العزيز جمال
شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على استمرار حملات ازالة مخالفات البناء واسترداد اراضي الدولة بكثافة خلال شهر رمضان المبارك.



كما أكد المحافظ على الأجهزة التنفيذية بالعاصمة بضرورة التواجد الميداني بالشوارع لمتابعة كل ما يستجد وإزالة كافة المخالفات في المهد.



وفي هذا الاطار شهد حي النزهة حملة برئاسة اللواء خالد عقل رئيس الحي ، شملت ازالة مخالفة في المهد بالعقار 4شارع عبد العزيز علي كما تم إزالة مخالفة في المهد بالعقار رقم 4ش فرج السنهوري.



وشملت الحملة إزالة غرف مخالفة بسطح العقار رقم 4 شارع عبد العزيز فهمي وإزالة مخالفة في المهد بشارع أنقرة.



كما شملت الحملة إزالة في المهد للدور السادس بالعقار رقم 4شارع عثمان جلال و إيقاف أعمال مخالفة بالعقار رقم 9شارع محمد السادات فضلا عن إزالة الدور الرابع بالعقار رقم 9شارع الامل.



يذكر أن حي النزهة نفذ حملة ازالات كبرى تحت قيادة السيد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بعزبة الإخلاص شملت ازالة 75 عزبة عشوائية.

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