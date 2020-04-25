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فن

القمر آخر الدنيا الحلقة 2.. عمروعابد يحرر محضرا لفقد والدته

السبت 25/أبريل/2020 - 11:01 ص
القمر آخر الدنيا
القمر آخر الدنيا
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سعيد فراج
عرضت قناة صدى البلد، ثاني حلقات مسلسل «القمر أخر الدنيا» للفنانة بشرى، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني، إذ يعرض المسلسل في تمام الساعة 12:00 صباحا، يوميًا. 

وفي خلال أحداث الحلقة الثاني، يواصل جلال (عمرو عابد) البحث مع اخوته عن والدتهم بعدما فقدوها، ويزداد الأمر صعوبة بسبب معاناة الأم (سميرة عبد العزيز) مع مرض الزهايمر، فتزاداد حالة القلق والحيرة لدى الأسرة. 

يتوجه جلال، إلى قسم الشرطة لتحرير محضر، ولكن دون جدوى، وتختتم أحداث الحلقة بتعرض شقيق جلال - أحمد (مؤمن نور) للإغماء بعد فترة طويلة من البحث عن والدته. 

وينتمي جلال، لأسرة متوسطة الحال، فهو يعمل سائقًا لدى إحدى شركات خدمات المواصلات الخاصة، ولديه أخت وحيدة تقوم بدورها الفنانة بشرى. 
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