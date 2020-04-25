برلماني يهنئ السيسي بذكرى تحرير سيناء: نجدد لك العهد

هنأ النائب أشرف رشاد عثمان نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء، قائلا: "نجدد لك العهد يا سيادة الرئيس لشخصكم الكريم ولوطنيتك وحبك لمصر".





ونوه النائب في بيان له، بالمكانة الغالية التي تحتلها سيناء في قلوب ملايين المصريين، باعتبارها قطعة عزيزة من الوطن، شهدت ولا تزال تضحيات هائلة من جانب رجال وأبطال القوات المسلحة على مدى تاريخها، مرة لاستعادتها من أيدي الاحتلال وأخرى للدفاع عنها ضد جحافل الإرهاب الأسود الذي يريد السيطرة عليها وعلى مقدراتها.



