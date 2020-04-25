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برلمان

برلماني يهنئ السيسي بذكرى تحرير سيناء: نجدد لك العهد

السبت 25/أبريل/2020 - 11:02 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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أحمد أيمن
هنأ النائب أشرف رشاد عثمان نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء، قائلا: "نجدد لك العهد يا سيادة الرئيس لشخصكم الكريم ولوطنيتك وحبك لمصر".

ونوه النائب في بيان له، بالمكانة الغالية التي تحتلها سيناء في قلوب ملايين المصريين، باعتبارها قطعة عزيزة من الوطن، شهدت ولا تزال تضحيات هائلة من جانب رجال وأبطال القوات المسلحة على مدى تاريخها، مرة لاستعادتها من أيدي الاحتلال وأخرى للدفاع عنها ضد جحافل الإرهاب الأسود الذي يريد السيطرة عليها وعلى مقدراتها.

كما نوه النائب بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي باستصلاح نحو مليون فدان في سيناء وإتاحة كل الإمكانيات أمام المستثمرين ورجال الأعمال لبذل الجهد والعرق في سيناء والعمل على تحويلها إلى جنة خضراء في سنوات قليلة، خصوصا وأن سيناء تمتلك كافة المقدرات والثروات الزراعية والسياحية والمعدنية.
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