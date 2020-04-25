حريق يلتهم 2.5 فدان قمح في البلينا بسوهاج

اندلع حريق في ارض زراعية لمحصول القمح بقرية الحجز مركز البلينا بسوهاج، واسفر الحريق عن احتراق 2.5 فدان منزرعة بمحصول القمح، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة علي النيران.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، إخطارا بنشوب حريق بأرض زراعية بناحية الحجز دائرة مركز شرطة البلينا، انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية لمكان الواقعة وبالفحص تبين نشوب الحريق بأرض منزرعة بمحصول القمح ملك "ناصر.ب.م" 56 عاما مزارع وإمتدت النيران لأرض مجاورة منزرعة بمحصول القمح، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات"

وبسؤال المذكورين قرروا بمضمون ما تقدم ورجحوا أن يكون سبب الحريق مصدر حراري وأضافوا بإحتراق جزء من محصول القمح بمساحة إجمالية 2 فدان و 12 قيراط ونفوا الشبهة الجنائية .

تم اخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، وحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة.