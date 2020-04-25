ضبط 150 مخالفة مرورية فى حملة بأسوان

تستكمل مديرية أمن أسوان تنظيم حملاتها المكبرة لضبط المخالفين والخارجين على القانون .





وأسفرت جهود الحملة خلال الـ 24 ساعة عن تحرير نحو 150 مخالفة مرورية متنوعة.





وجاءت من ضمن المضبوطات تحرير 22 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفوري فى 18 مخالفة، وتحرير 40 مخالفة غرامة ونش، كما أسفرت الحملة عن تحرير 70 مخالفة متنوعة وتم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.





وبالتوازى مع ذلك عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية .





كما نظمت حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، واتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية .





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