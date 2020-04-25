تقديرا لدورهم في مواجهة كورونا.. تكريم الفريق الطبي بصحة المنيا

كرمت قيادة المنطقة المركزية العسكرية، الفريق الطبي المسئول عن إدارة ملف ازمة فيروس كورونا المستجد بمديرية الصحة بالمنيا، تقديرًا للدور الذي تقوم به الفرق الطبية في ظل الظروف الراهنة لتعكس احساس المجتمع، وتقديره لجهود "الجيش الأبيض" للتصدي لفيروس كورونا.





حضر التكريم اللواء احمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، نائبًا عن اللواء اسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتور اسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة.





وشمل التكريم كل من الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة، الدكتور مصطفي محمود محمد، مشرف مستشفيات ‏الصدر بالمديرية، والمسئول ‏عن مستشفى العزل بملوى، الدكتورة الشيماء على طه، مديرة الامراض المعدية، الدكتورة هبه لبيب محمد، عضو المكتب الفني، ومسئول القوى البشرية للمستشفى، الدكتور على محمد قاسم، مدير إدارة الطب الوقائي، الدكتورة ميرفت سعد حسن، إدارة المستشفيات، الدكتور محمد محمود، عضو المكتب الفني، والمسئول عن متابعة بيانات المستشفى، الدكتورة جيهان عبد الصمد، مدير ادارة المعامل، الدكتورة حنان سيد عبد الرازق، مديرة ادارة مكافحة العدوي، الدكتورة خلود محمود، مسئول المستلزمات، الدكتور شريف مدحت، مدير فرع الإسعاف، سهير رمضان محمود، إدارة التمريض.





وجه المحافظ، رسالة شكر وتقدير وتحية للفرق الطبية، والإدارية، بمديرية الصحة في إدارة الازمة منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد، متمنيًا لهم التوفيق في المرور بالوطن من هذه الأزمة، وأكد على تقديم كافة أوجه الدعم للفريق الطبي، موضحًا أن الوطن بأكمله يقدر الدور العظيم الذي يقوم به جيش مصر الأبيض، لافتًا أن مهنة الطب، وتخفيف الألم للمرضى واجب وطني، وأخلاقي، وتكريم العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، له أكبر الأثر على تحفيز الفريق للمزيد من الجهد والعطاء.



