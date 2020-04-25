ترامب يخسر أصدقاءه.. سر خلاف الرئيس الأمريكي والصحفي البريطاني الشهير بيريس مورجان

اندلعت أزمة جديدة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصديقه الصحفي والمذيع البريطاني بيريس مورجان، كشف عنها الرئيس الأمريكي قبل اليوم ، بإلغاء متابعته على تويتر لـ بيرس مورجان بعد سلسلة من الانتقادات التي وجهها إليه الرئيس بشأن تعامله مع فيروس كورونا.





كان الصحفي البريطاني والمذيع صديقًا لترامب منذ فترة طويلة، و كان الاثنان يتبعان بعضهما البعض على تويتر لسنوات عديدة ولكن في الأسابيع القليلة الماضية ، كان مورجان أكثر انتقادًا من أي وقت مضى لترامب ، بسبب نهج الرئيس في التعامل مع الوباء.





أولًا، ظهر مورجان على شبكة «سي إن إن» واتهم ترامب بالإخفاق، لكن حدة الهجوم تصاعدت قليلًا يوم الجمعة بعد تصريح ترامب الغريب بأن حقن التبييض يمكن أن تشفي الناس من الفيروس المستجد.





وبعد سخريه مورجان من التصريح، حاول ترامب أن يقول إنه كان يسخر ايضا ولكن صديقه الصحفي وصفه بوصف أكثر حدة ثم أشار إلى ترامب في تغريدة يحثه على «إيقاف هذا الهراء والتجول إلى درب من الجدية».





بعد ذلك بساعة تقريبًا، قام مورجان بإعادة تغريدة لـ جو بايدن، منافس ترامب في سباق الانتخابات الرئاسية، ساخرا من بيان «التبييض» الذي ألقاه الرئيس، يحض الناس على عدم شرب منتجات التنظيف.



و يبدو أن هذه السلسلة من التغريدات، التي لم يكن لترامب أن يراها على الإطلاق في حسابه، هي القشة الأخيرة التي محت العلاقة بينهما، فلم يعد الرئيس على الفور يتابع حساب مورجان.





وأكد حساب ترامب أليكر على تويتر، الذي يراقب جميع أنشطة عائلة ترامب والإدارة على الموقع.





وجاء انتقاد مورغان لـ ترامب في اليوم الذي تجاوزت فيه الولايات المتحدة أكثر من 50000 حالة وفاة بسبب تفشي الفيروس وأكثر من 900000 حالة إصابة مؤكدة.



