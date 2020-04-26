جامعة حلوان تنتج 11 ألف ماسك طبى.. وطلاب تربية موسيقية يقدمون أغنية رمضان جانا بتوزيع جديد

مصنع ملابس كلية الإقتصاد المنزلي يورد ٦٠٠٠ كمامة

عميدة فنون تطبيقية حلوان: أنتجنا 5000 ماسك طبى

طلاب تطبيقية حلوان يحتفلون بالشهر الكريم بفيديوهات رمضانية

طلاب تربية موسيقية يقدمون أغنية رمضان جانا بتوزيع موسيقي جديد





أعلنت جامعة حلوان، عن توريد باكورة إنتاج كليتي الاقتصاد المنزلي والفنون التطبيقية من المستلزمات الطبية الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع ، وإشراف الدكتور خالد القاضي عميد كلية الإقتصاد المنزلي ومستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعي ، والدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية.









وقام مصنع ملابس كلية الإقتصاد المنزلي بتوريد نحو ٦٠٠٠ كمامة و١٥٠٠ جاون طبي ، كما استلمت الكلية دفعة جديدة من الخامات من اتحاد الصناعات المصرية ، وذلك في إطار استمرارية العملية الإنتاجية بمواصفات طبية ملائمة.









كما قامت ورشة قسم الملابس الجاهزة بكلية الفنون التطبيقية بتوريد نحو ٥٠٠٠ ماسك طبي ، كما قامت أيضًا بعمل الباترون والقص الخاص بالجاونات الطبية التي تقوم كلية الاقتصاد المنزلي بالجامعة بتصنيعها.









وأوضح الدكتور خالد القاضي، أن المستلزمات الطبية التي تصنعها الكلية لا تستهدف فقط مستشفيي ١٥ مايو وبدر ولكنها أيضًا تمتد لخدمة الإدارة الطبية والعاملين بالجامعة، حيث تهتم الكلية بمد يد العون بما يساهم في خدمة المواطن المصري.









و أكد على استعداد كلية الإقتصاد المنزل لبذل أقصى جهد ممكن لخدمة الوطن وجيش مصر الأبيض، وسد أي احتياجات للقطاع الطبي بالجامعة.





من جانبها أكدت الدكتورة ميسون قطب، على أهمية تكاتف أبناء الوطن في الأزمات وسد حاجته من المستلزمات الطبية في ظل الأزمة الحالية لوباء الكورونا ، مضيفة أن الكلية تسعى في انتاجها الى تطبيق المعايير القياسية للانتاج ، وذلك وفق للمواصفات المحددة صحيا باعتبار الكمامات من أهم آليات الوقاية بجانب العزل المنزلي، كما أن هناك طلب محلي و عالمي كبير على الكمامات الطبية، خاصة للأطباء باعتبارهم الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس لاختلاطهم اليومي بالمرضي لذا سعت جامعة حلوان بتوفيرها للطاقم الطبي.





في سياق منفصل، احتفل طلاب الفرقة الثالثة قسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان بشهر رمضان الكريم بفيديوهات رمضانية، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، وإشراف لدكتورة سلوى محمود رئيس القسم.









وأوضحت الدكتورة ميسون قطب، أن الغرض من نشر هذه الفيديوهات الرمضانية هو إيصال رسالة تهنئة بشهر رمضان الكريم ، في أجواء روحانية مع الاحتفاظ بالطبيعة التراثية .









جاء ذلك بجانب عرض وإبراز الإبداعات والمواهب الطلابية الفنية ومجهود الأساتذة المشرفين، بجانب تدريب وتأهيل الطلاب في فترة التعليم عن بعد.









وأضافت أن هذه الفيديوهات هي مشروعات تطبيقية لمادة كمبيوتر جرافيك تحت إشراف الدكتورة نيفين عزت جمال.







