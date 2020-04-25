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اقتصاد

جهاز القاهرة الجديدة يسلم 4 وحدات سكنية بعد إصلاحها لمتضرري حريق عقار بالقطامية

السبت 25/أبريل/2020 - 11:52 ص
جهاز تنمية القاهرة
جهاز تنمية القاهرة الجديدة
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آمنة عبدالعظيم

سلم المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، 4 وحدات سكنية بعد إصلاحها وتأثيثها للسكان المتضررين من حريق عقار بمنطقة القطامية بالتجمع الثالث، والذي نشب فيه حريق مدمر منذ عدة أشهر.


وقال المهندس أمين غنيم: تم تسليم الوحدات السكنية للأسر المتضررة جاهزة ومؤثثة بالكامل بعد رفع كفاءة العقار المحترق عقب ترميم آثار الحريق وانتهاء جهاز المدينة من إعادة الشئ إلى أصله حفاظا علي تلك الأسر التي لا ذنب لها فيما حدث، وإيمانا من جهاز القاهرة الجديدة بدور الدولة المصرية في مراعاة الأسر الأكثر احتياجا.


وتوجه المهندس آمين غنيم بخالص الشكر والتقدير للواء محمد الزينى، رئيس الغرفة التجارية بدمياط  علي الدور الوطني الذى قام به من إهداء لجهاز القاهرة الجديدة بأثاث الـ 4 وحدات المتضررة من الحريق على نفقة الغرفة التجارية بدمياط، تضامنا مع سكان القطامية بمدينة القاهرة الجديدة المتضررين من الحريق.


جدير بالذكر أن جهاز مدينة القاهرة الجديدة كان قد سبق واستأجر 4 وحدات سكنية مؤثثة للسكان المتضررين من الحريق بالقطامية أثناء الفترة الماضية، قبل إعادة الشىء إلى أصله ورفع كفاءة العقار، حماية للأسر المتضررة.

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