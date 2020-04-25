المصرية للاتصالات وأورانج واتصالات مصر يطلقون مبادرة لتوفير أجهزة ومستلزمات طبية لمستشفيات العزل

في إطار توجيهات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم خطة الدولة الشاملة في مواجهة فيروس كورنا المستجد؛ وتوفير الاحتياجات اللازمة لتمكين القطاع الطبي من تقديم الخدمات العلاجية في ظل تداعيات ازمة كورونا والسعي نحو الحد من انتشاره؛ قامت الشركة المصرية للاتصالات، وشركة أورانج، وشركة اتصالات مصر بمبادرة لدعم قطاع الصحة ومستشفيات العزل الصحي من خلال توفير 12 جهاز تنفس صناعي بالإضافة الى توفير معدات طبية ووقائية وأدوات التعقيم والحماية لتلبية الاحتياجات لعدد 200 شخص من الفرق الطبية لمدة شهر حرصا على سلامتهم اثناء تأدية عملهم.

وتتضمن مستلزمات الحماية الشخصية التي تم توفيرها للفرق الطبية ملابس وقائية واقنعة طبية وواقيات وجه، وواقيات رأس بالإضافة إلى قفازات طبية، وغيرها من المستلزمات الضرورية.

وأكد عمرو طلعت على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا يدخر جهدا في تقديم كل سبل الدعم الممكن للقطاع الطبي في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تأتي استكمالًا لسلسلة من المبادرات التي أطلقتها الوزارة منذ بداية الأزمة لدعم المنظومة الصحية.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد اتخذت عددًا من المبادرات الهامة لدعم المنظومة الصحية والقطاع الطبي في ظل تداعيات أزمة كورونا، وذلك من خلال التنسيق بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والشركات مقدمي خدمات الاتصالات في مصر؛ وكان من أبرزها إضافة 200 مقعد إضافي في مراكز المصرية للاتصالات المستضيفة لخدمة الرد على استفسارات المواطنين بهدف زيادة القدرة على استيعاب أعداد المكالمات الواردة على الخطوط الساخنة المخصصة لوزارة الصحة والسكان أرقام 105 و 15335 مع التوجيه بإتاحة الاتصال بهذه الخطوط من التليفون الثابت والتليفون المحمول مجانًا ودون تحمل المواطنين أي رسوم، بالإضافة الى اتاحة 3000 دقيقة و10 جيجابايت لكافة شبكات المحمول شهريا مجانا لجميع الأطباء وأطقم التمريض والإداريين والعاملين بمستشفيات العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية.