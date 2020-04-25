AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني: أزمة كورونا ساهمت في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية

السبت 25/أبريل/2020 - 11:36 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد أيمن
أكد النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة، أنه بالرغم من تصاعد أزمة انتشار فيروس كورونا فى كل دول العالم يوميا، إلا أن الحركة التجارية بين مصر والدول الأخرى، تسير منتظمة خاصة الدول الأوروبية الذى وصل فيها معدل انتشار الوباء إلى ذروته، وهناك سلع ومنتجات مصرية تتصدر قائمة الصادرات إلى الأسواق الأوروبية خاصة للدول الثلاث إيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا إلى جانب باقى الدول الأوروبية.

وأوضح أنه تسير حركة التجارة الخارجية للمنتجات والسلع المصرية بصورة جيدة وأهمها الصناعات الغذائية والزراعية والدوائية، حيث حرصت الحكومة المصرية على ضخ الصادرات من السلع والمنتجات المختلفة حتى فى ظل أزمة فيروس كورونا، وذلك لدفع حركة الإنتاج وعدم تأثر الصادرات التى تعتبر الذراع القوية للعائد الدولار من الدخل.

وأضاف أن توجه مصر للتصدير لأفريقيا سيزيد الفترة المقبلة بسبب أزمة كورونا والتي أثرت سلبا على كافة الأسواق، متوقعا أن تؤثر أزمة كورونا على خريطة الاقتصاد في العالم ومنها السوق الأفريقي رغم أن عدد الإصابات بها أقل.

وأشار إلى أن الصادرات الزراعية المصرية أصبحت أحد أهم مصادر الدخل القومى من النقد الأجنبى خاصة فى هذه الفترة التى تأثرت فيها البلاد بأزمة كورونا، وأن تأثير أزمة كورونا الحالية على الصادرات الزراعية المصرية ضعيف ولا يتجاوز نسبة 15% بل بالعكس المنتجات الزراعية المصرية قامت بغزو أسواق جديدة وحلت محل سلع بعض الدول التى تأثرت بالأزمة، كما أنه لم يتم رفض أى سلعة مصرية خلال الفترة الأخيرة مما يؤكد جودتها سواء للتصدير أو السوق المحلية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الزراعة: فتح أسواق الأرجنتين وأستراليا أمام الموالح والتمور المصرية

وزير الزراعة يعلن فتح أسواق الأرجنتين وأستراليا أمام الموالح والتمور المصرية

لأول مرة الحجر الزراعي ينجح في فتح سوق الموالح بـ الأرجنتين.. وتوجيه بـ زيادة الصادرات الزراعية المصرية لدعم الاقتصاد الوطني

مونيكا وليم تكتب: كورونا.. فرصة لتشجيع المنتج المصري

نقيب الفلاحين تكشف أضرار فيروس كورونا على القطاع الزراعي

لمواجهة آثار كورونا.. الوزراء يقر حزمة قرارات اقتصادية في مقدمتها خفض سعر الغاز الطبيعي للمصانع.. الصناع: الحكومة استجابة لمطالبنا.. نطمح للوصول بالسعر إلى 3 دولارات للمليون وحدة حرارية

ترشيحاتنا

باليورو.. سعر غير متوقع لفستان يسرا قى خيانة عهد..صور

موعد أذان المغرب ثاني أيام رمضان

في اللحظة الأخيرة.. إلغاء مؤتمر لـ مجموعة العشرين بسبب خلاف ترامب والصين

أخطاء فادحة.. دينا الشربيني في مرمى النقد بمسلسل لعبة النسيان

درس في الوفاء.. كلاب تبكي بحرقة على فراق صاحبها

أنا قادر وفاجر.. الجمهور يبحث عن محي إسماعيل بعد تصريحاته الجريئة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت .. سيرين عبد النور تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

قمر الدين مشروب رمضانى تاريخه يعود لـ 1400 عام.. أدخله الأمويون وارتبط برمضان لهذا السبب

عصرية وبسيطة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات زوجة علي ربيع فى عيد ميلادها