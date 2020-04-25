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حوادث

فريق من النيابة يعاين موقع حريق هائل اندلع بعقار وسط الإسكندرية

السبت 25/أبريل/2020 - 12:47 م
حريق هائل اندلع بعقار
حريق هائل اندلع بعقار وسط الإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
عاين فريق من نيابة محرم بك بالإسكندرية، اليوم موقع حريق هائل، إندلع في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، أعلى سطح عقار بمنطقة محرم بك بحي وسط المدينة، وذلك حدوث دون أي إصابات.

تلقى قسم محرم بك بلاغا يفيد نشوب حريق أعلى عقار بشارع المنزلاوي، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق أعلى سطح عقار بجوار مسجد أولاد الشيخ بالشارع المشار إليه، دون حدوث إصابات، فيما رجحت المعاينة الأولية نشوبه بسبب ماس كهربائي.

وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وأخمدت النيران ومنعت امتدادها إلى المحال المجاورة وباقي طوابق العقار بواسطة 3 سيارات إطفاء.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة محرم بك، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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