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برلمان

استغلال انشغال الحكومات.. برلماني: الجماعات الإرهابية تسعى لتوظيف أزمة كورونا

السبت 25/أبريل/2020 - 11:52 ص
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
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فريدة محمد
قال النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، إن الجماعات الإرهابية استغلت أزمة فيروس كورونا وانشغال الحكومات بمكافحته في نشر إصداراتها والأخبار الكاذبة وحث عناصرها على تنفيذ عمليات على غرار الذئاب المنفردة، واصفا ما يحدث بأنه توظيف غير إنساني للأزمة، من خلال استغلال الارتباك الحاصل على أكثر من ساحة لشن عمليات إرهابية، وإضفاء طابع ديني على أزمة صحية تعاني منها أغلب المجتمعات البشرية حاليا.

وأكد بركات أن الدولة المصرية قادرة علي المحاربة في كافه الجهات، لافتا إلى أن عناصر الإرهاب حاولت استغلال انشغال الدولة في مواجهة فيروس كورونا لإثارة الشائعات تارة والتخطيط للعمليات الإرهابية مرة أخرى، إلا أن يقظة الجهات الأمنية بمصر أفشلت مخططاتهم.

وأضاف أن الدولة تقوم بإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، كما أنها تعمل على تأمين المجتمع المصرى ومستمرة فى مداهمة العناصر الإرهابية وإحباط محاولاتهم، ليس فقط لتنفيذ عمليات إرهابية، بل وبث الخوف في نفوس الشعب، من خلال الترويج أن الفيروس هو عقاب من الله.
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