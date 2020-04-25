استغلال انشغال الحكومات.. برلماني: الجماعات الإرهابية تسعى لتوظيف أزمة كورونا

قال النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، إن الجماعات الإرهابية استغلت أزمة فيروس كورونا وانشغال الحكومات بمكافحته في نشر إصداراتها والأخبار الكاذبة وحث عناصرها على تنفيذ عمليات على غرار الذئاب المنفردة، واصفا ما يحدث بأنه توظيف غير إنساني للأزمة، من خلال استغلال الارتباك الحاصل على أكثر من ساحة لشن عمليات إرهابية، وإضفاء طابع ديني على أزمة صحية تعاني منها أغلب المجتمعات البشرية حاليا.





وأكد بركات أن الدولة المصرية قادرة علي المحاربة في كافه الجهات، لافتا إلى أن عناصر الإرهاب حاولت استغلال انشغال الدولة في مواجهة فيروس كورونا لإثارة الشائعات تارة والتخطيط للعمليات الإرهابية مرة أخرى، إلا أن يقظة الجهات الأمنية بمصر أفشلت مخططاتهم.



