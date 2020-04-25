103 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليابان

أفادت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن طوكيو أبلغت عن 103 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم السبت ، وسط مخاوف من أن يؤدي بدء موسم الأعياد إلى زيادة الإصابات.





وذكرت كيودو، أن أحدث الأرقام يصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس كورونا في العاصمة اليابانية إلى 3836 حالة. كانت الزيادة اليومية ليوم السبت أقل من 161 حالة إصابة جديدة يوم الجمعة ، وكانت الأدنى منذ 20 أبريل.





وقالت الوكالة اليابانية، إن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان وصل يوم السبت إلى نحو 13 ألف حالة مع 345 حالة وفاة.





وشجعت الحكومة المقيمين على البقاء في منازلهم قدر الإمكان خلال فترة عطلة الأسبوع الذهبي التي تبدأ الأسبوع المقبل.





واعلنت جامعة جونز هوبكنز عن ان عدد الاشخاص الذين ماتوا بسبب كوفيد 19 في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 3332 خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية الى 51017.





وارتفع العدد الإجمالي لحالات كورونا المؤكدة في الولايات المتحدة خلال اليوم الماضي بمقدار 28819 إلى 890524.





وفي اليوم السابق، سجلت الولايات المتحدة 2139 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.





تتصدر الولايات المتحدة العالم في عدد وفيات COVID-19 المبلغ عنها والحالات المؤكدة.





أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي وباء COVID-19 في 11 مارس / آذار. حتى الآن ، أصيب أكثر من 2.7 مليون شخص بالفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم ، مع أكثر من 195000 حالة وفاة ، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.