محافظ أسيوط: استمرار حملات التطهير والنظافة بالمراكز والأحياء للحماية من كورونا

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات رش وتطهير ونظافة كافة الشوارع والميادين وكافة المرافق والمنشأت بجميع المراكز والاحياء ،بالتنسيق مع قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية تفعيلا لمبادرة " حلوة يابلدى " بمشاركة كافة القطاعات التنفيذية بالمحافظة لافتا الى انه تم تكلف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام ، والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد بترأس حملات مكبرة بالمراكز والقري لتعقيم وتطهير كافة المرافق والمنشات الحكومية والغير حكومية وماكينات الصرافة الالى وقصور الثقافة والمنشات التعليمية وكافة المرافق فضلا عن تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بناءًا على توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة الدولة الشاملة والاجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19 " .

وأشار محافظ أسيوط – فى تصريحات صحفية اليوم - ان حملات التطهير والنظافة تتم بمشاركة فرق ومعدات التطهير بالمنطقة الجنوبية العسكرية ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحى ووحدة الانقاذ السريع بالمحافظة وفرق مديريات الطب البيطرى والصحة والزراعة والمشاركات المجتمعية من مؤسسات المجتمع المدنى حيث ترأس نائب المحافظ الحملات التي يتم شنها بحي شرق وحي غرب وقرى مركز أسيوط.





وترأس السكرتير العام حملات مراكز الجنوب ، والسكرتير العام المساعد حملات مراكز الشمال ؛ وذلك للتأكيد والتشديد والإشراف على تنفيذ الحملات المقررة لمتابعة أعمال النظافة والتطهير بالتنسيق مع كافة الجهات للحماية من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد كما شملت الحملات تطهير وتعقيم قصور الثقافة والمكتبات ومراكز الشباب والاقسام الشرطية والمحاكم بانواعها بجميع قرى ومراكز المحافظة .

حيث استهدفت حملات اليوم تطهير المنشأت والمرافق بحى غرب أسيوط بمشاركة المهندس محمد صلاح رئيس شركة المياه وخالد مصطفى مدير وحدة الانقاذ السريع ومحمد بشير رئيس الحى وبمركز اسيوط بمشاركة اللواء هشام الطويل رئيس المركز وبمركز ساحل سليم بمشاركة اسامة سحيم رئيس المركز وبمركز الغنايم بمشاركة جاد الله مشرف رئيس المركز والبدارى بمشاركة محمد حسن رئيس المركز ومركز ابنوب بمشاركة تاج جلال ابوسداح رئيس المركز والفتح بمشاركة عبد الرؤوف النمر رئيس المركز وصدفا بمشاركة حسين كشك رئيس المركز .

كان محافظ اسيوط قد اعلن فى وقت سابق عن خدمة الخط الساخن رقم ( ٠١٥٥٠٠٥٠٢٩٢ ) التى اطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع اية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال ايام الاسبوع بالاضافة الى ارقام وزارة الصحة والسكان ( 105 ) و 15335 والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى اية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية مناشدًا المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن اماكن التجمعات مشيرا الى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن الخاص بالمحافظة او رسائل الواتس اب (01000623873) أو من خلال الرقم الارضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه