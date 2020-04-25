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أرقام ضخمة.. كم أنفقت الدولة المصرية لتطوير البنية التحتية فى سيناء؟.. فيديو

السبت 25/أبريل/2020 - 11:53 ص
على مسعود
على مسعود
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شيرين عادل
قال الدكتور على عطية، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، إن رؤية الدولة المصرية لتنمية سيناء حدث فيها تغير  تاريخى خلال الفترة الأخيرة ، لافتأ إلى أن التعامل مع سيناء فى السابق كان عبارة عن إطلاق مبادرات مثل تنمية لإستثلاح أراضى وغيرها.

وأوضح عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف،  خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز،  أن الدولة المصرية فى الوقت الحالى تمتلك رؤية استراتيجية متكاملة لتنمية سيناء .

ولفت محمد عز الدين، إلى أن الرؤية السياسية الحكيمة لتنمية سيناء ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري، خاصة وأن كانت هذه الرؤى استراتيجية تنموية من الدرجة الأولى.

وأشار الدكتور علي عطية، إلى أن تنمية سيناء فى السابق أيضأ كانت تعتمد فقط على القطاع الزراعى ، أم ا الرؤية الجديدة لتنمية سيناء أصبحت تنمية شاملة اقتصادية وخلق مقومات اقتصاد حدبث يشمل مكونات اقتصادية ، زراعية ، خدمية.

وتابع الدكتور على عطية، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، أن الدولة المصرية قامت أيضأ بتطوير البنية التحتية فى سيناء بتدشين مشروعات بنية أساسية  ، وإسكان إجتماعى ، توفير مقومات الحياة فى أرض سيناء بتكلفة تجاوزت 600 مليار جنيه.

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