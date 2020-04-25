نادي المصري يحتفل بذكرى تأسيس مدينة بورسعيد الباسلة

احتفل نادي المصري بذكري تأسيس مدينة بورسعيد الباسلة حيث يرجع تاريخ تأسيسها لعام 1859 في عهد والى مصر الخديوي سعيد .





وكتبت صفحة المصري عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام : إلى المدينة التي علمت العالم أجمع معنى الصمود فصارت قِبلة للنضال العالمي، إلى المدينة التي اقترن اسمها بالبسالة دونًا عن كل مدن العالم، إلى المدينة التي اقترن اسم نادينا باسمها فزادنا هذا شرفًا وفخرًا، إلى بورسعيد الباسلة كل عام وأنتِ وأهلك بكل خير يا جوهرة المتوسط ودرة تاج الوطن"





ونالت مدينة بورسعيد شهره عالمية واسعه حيث قال عنها الاديب الانجليزي روديارد كبلينغ: «إذا أردتم ملاقاة شخص ما عرفتموه، وهو دائم السفر، فهناك مكانان على الكرة الأرضية يتيحان لكم ذلك، حيث عليكم الجلوس وانتظار وصوله إن عاجلًا أو آجلا،ً وهما: لندن وبورسعيد».





واسم بورسعيد مركب من كلمة بورت "port " ميناء بالانجليزية وسعيد هو والي مصر وفي عام 1855 قررت اللجنة الدولية تسميتها بهذا الاسم .





جدير بالذكر ان مدينة بورسعيد سميت بالمدينة الباسلة بعد صمود اهلها في الدفاع عن مصر ضد العدوان الثلاثي عام 1956 .