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ثقافة

لقطات حصرية تذاع لأول مرة لمعركة تحرير سيناء في فيلم موكب النصر.. تفاصيل

السبت 25/أبريل/2020 - 11:50 ص
صدى البلد
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طارق موسى

تحتفل وزارة الثقافة بعيد تحرير سيناء؛ حيث تعرض لأول مرة الفيلم التسجيلى “موكب النصر” فى تمام الخامسة من مساء اليوم السبت 25 أبريل على قناتها يوتيوب .

 

فيلم “موكب النصر” من إنتاج المركز القومى للسينما ، سيناريو وإخراج سعد نديم ، مدير التصوير حسن التلمساني، ويروى قصص من بطولات الجيش المصرى خلال حرب أكتوبر المجيدة.

 

كما يضم لقطات حقيقة من العبور العظيم الذى جسد قوة إرادة الشعب المصرى وصلابته فى مواجهة التحديات حتى تحقيق النصر ، إلى جانب مشاهد متعددة لاستقبال رجال القوات المسلحة البواسل بعد عودتهم من خطوط القتال .


ويبث الفيلم فى إطار عروض البرنامج الرقمى الرمضانى لوزارة الثقافة وضمن أنشطة المبادرة الالكترونية “خليك فى البيت .. الثقافة بين ايديك” التى أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة تجاوبا مع الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة المصرية فى مواجهة انتشار فيروس كورونا

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