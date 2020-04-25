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محافظات

سكرتير مساعد أسيوط يتفقد سير العمل بكسارة مشروع الرصف

السبت 25/أبريل/2020 - 12:34 م
سكرتير مساعد أسيوط
سكرتير مساعد أسيوط يتفقد سير العمل بكسارة مشروع الرصف
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إيهاب عمر

شدد اللواء عصام سعد محافظ اسيوط على المتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المحافظة والوقوف على انتظام سير العمل والانتاج بها والتأكيد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرا الى استمرار عجلة الانتاج فى كافة القطاعات بالمحافظة والمناطق الصناعية وتقديم كافة سبل الدعم وتذليل كافة العقبات امام المستثمرين واصحاب المشروعات .

ومن جانبه تفقد المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام المساعد الكسارة الخاصة بوحدة مشروع  الرصف التابع للمحافظة فى محجر الوادى الاسيوطى بمدينة اسيوط الجديدة ومتابعة انتاجه وسير العمل حيث يبلغ انتاج المحجر حوالى 135 متر مكعب سن 1 وسن 2  بالوردية الواحدة وهو ما يتم استخدامه فى الخلطة الإسفلتية لاعمال الرصف وكذلك استخدام التربة فى طبقة الأساس للطرق المسندة للمشروع وتابع السكرتير المساعد تنفيذ اجراءات الامن الصناعى داخل المحجر حفاظًا على حياة العاملين بالموقع رافقه خلال الجولة التفقدية المهندس أسامة احمد محمد مدير مشروع وحدة الرصف بالمحافظة .

كان محافظ اسيوط قد اعلن فى وقت سابق عن خدمة الخط الساخن رقم ( ٠١٥٥٠٠٥٠٢٩٢ ) التى اطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقى شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفورى مع اية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال ايام الاسبوع بالاضافة الى ارقام وزارة الصحة والسكان ( 105 ) و 15335 والتى خصصتها وزارة الصحة لتلقى اية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية مناشدًا المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن اماكن التجمعات مشيرا الى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن الخاص بالمحافظة او رسائل الواتس اب (01000623873) أو من خلال الرقم الارضى لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) في حالات الطوارئ على مدار 24 ساعة لمواجة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه

 
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