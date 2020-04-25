حصاد جلستي المجلس بعد غياب 40 يوما.. إقرار 9 قوانين لمواجهة تداعيات كورونا.. دعم العمال وزيادة المعاشات والموافقة على العلاوة الدورية والحافز الإضافي.. وتمكين رئاسي في الطوارئ الصحية

حصاد جلسات مجلس النواب الأسبوع الماضي:

تخفيف الأعباء علي القطاعات الصناعية والاقتصادية

ردع محاولات تسريح العمالة..وتمكين رئاسي للطوارئ الصحية

تحقيق وعود السيسي بملف العلاوات الخمس والمشروعات الصغيرة

الاعتماد الإضافي يمكن وضع خطط تحفيز النشاط الاقتصادى ودفع عجلة الإنتاج

إقرار العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافى من أجل المواطن

إقرار وحسم ضم العلاوات الخمسة لد عم أصحاب المعاشات

حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبة لتشجيع الشباب على قطات المشروعات





وسط إجراءات وتدابير وقائية دقيقة، عقد مجلس النواب جلساته الأسبوع الماضي متحديا كورونا، وعلى مدار يومي انعقاد وما يقرب من ١٣ ساعة عملا وفي ظل إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أقر مجلس النواب ٩ مشروعات قوانين، واتفاقيتين، ووافق في المجموع على تعديل قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وكذلك قانون الصحة النفسية، كما وجه لجنة التعليم بمناقشة موضوع تأجيل الدراسة والامتحانات والأبحاث في ظل أزمة كورونا، ووجه لجنة الصحة لحل أزمة تكليف ٧٠٠٠ طبيب بحضور وزيرة الصحة.





واستعدادا لانعقاد تلك الجلسات، كلف الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأمانة العامة للمجلس باتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لتيسير الانعقاد الآمن لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وما يتبعه ذلك من مراعاة قواعد التباعد الاجتماعى اللازمة لمنع انتشار الفيروس، حفاظا على صحة وسلامة النواب والعاملين بالأمانة العامة العامة والمحررين البرلمانيين وغيرهم.





ووضعت الأمانة العامة للمجلس الإرشادات اللازمة لتحديد أماكن جلوس النواب بقاعة المجلس الرئيسية وقاعات الاجتماعات والبهو الفرعونى بما يضمن تحديد المسافات الآمنة، التى تُمكن من جلوس النواب بها، ضمانًا لعدم نقل أى عدوى، بما يحافظ على تواجد أكبر عدد من النواب فى القاعة الكبرى، وفى شرفاتها وفق التعليمات الصحية، كما تم ربط قاعة المجلس الرئيسية بقاعة الشورى من خلال الصوت والصورة تحسبا لزيادة عدد الحاضرين.





كما تمت إتاحة إثبات الحضور للأعضاء عن طريق بصمة الوجه بشكل غير تلامسى، حيث تم تركيب 5 ماكينات مزودة بتقنية بصمة الوجه حول القاعة الرئيسية، إحداها مخصص للنواب من ذوى الإعاقة، وتم تسجيل بيانات ٤٦٠ نائبا بنظام بصمة الوجه حتى الآن.





وقرر المجلس تفعيل شرط ارتداء الكمامات لدخول البرلمان لجميع المترددين، إضافة إلى المرور من خلال بوابات التعقيم، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة لكل شخص قبل دخوله مبنى البرلمان من خلال أجهزة قياس الحرارة عن بعد، وتعميم استخدام وسائل تعقيم الأيدى فى ضوء معايير الصحة العالمية، كما تم التوسع في إتاحة تقديم جميع الأدوات البرلمانية إلكترونيا عن طريق التابلت المخصص لكل نائب.





- الثلاثاء 21 أبريل

استأنف مجلس النواب جلساته برئاسة الدكتور على عبد العال بعد غياب استمر نحو 40 يومًا بسبب أزمة كورونا بجدول أعمال مكثف ومركز، وسط حضور واضح من النواب الذين تعاونوا وتجاوبوا مع جميع الإجراءات الاحترازية التي طبقتها الأمانة العامة حفاظًا على سلامتهم وسلامة المتواجدين داخل المجلس.





- في بداية الجلسة، ألقى الدكتور على عبد العال كلمة أشاد فيها بالقرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة كورونا، مؤكدا أنه لولا القرارات الاقتصادية التي اتخذتها القيادة السياسية في مجال الإصلاح الاقتصادي والبنية الاساسية لكانت هناك أضرار كثيرة نعاني منها خلال مواجهتنا للأزمة الحالية.





ووجه الشكر للحكومة لجهودها الصادقة في مواجهة انتشار الفيروس.





وطالب الدكتور عبد العال المواطنين بالالتزام بالتعليمات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وأهمها عدم الاختلاط والبقاء في المنزل، وناشدهم عدم الانسياق وراء الشائعات وتخزين السلع.





وحرص رئيس المجلس على توجيه التحية لأطباء مصر وجميع العاملين في المجال الصحي لجهودهم في رعاية المصابين بفيروس كورونا، مطالبا النواب بتقديم الشكر والتحية وقوفا لهم.





كما وجه التحية للقوات المسلحة على الاستعدادات الراقية لمواجهة أي أزمات، وكذلك لجهودهم في تعقيم المنشآت العامة وبث الطمأنينة في نفوس المواطنين، كما وجه الشكر لقوات الشرطة ورجال وزارة الداخلية في التعامل مع الأزمة، وتطبيق حظر الانتقال، وكذلك وزارة التموين على توفير جميع السلع بوفرة ودون انقطاع.





وشملت أعمال المجلس في هذا اليوم:

- إلقاء الدكتور محمد معيط، وزير المالية، البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2020/2021 ، وأكد فيه انخفاض معدل البطالة ليصل إلى أقل من 8% وتحسن الأداء المالى وانخفاض العجز المالى.





- كما ألقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2020/2021 والتي أكدت فيه تغيير مستهدفات الخطة وفقًا لأزمة كورونا.





- ناقش المجلس مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه، ووافق عليه في مجموعه وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه.





- وناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨، وذلك بما يتيح لرئيس الجمهورية اتخاذ بعض التدابير الجديدة لمواجهة حالة الطوارئ الصحية مثل فيروس كورونا من أجل تخفيف تداعيات الأزمة، ووافق عليه في مجموعه وأرجأ أخد الرأي النهائي عليه في جلسة لاحقة.





- ووافق المجلس مبدئيا وفي المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينـات الاجتمـاعية والمعـاشـات الصـادر بالقــانـون رقـم 148 لسنة 2019، والذي يهدف إلى حل مشكلة العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات.





- وافق المجلس في المجموع على مواد قانون مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا، الذي يهدف إلى منح الوزير المختص بالمالية صلاحيات أوسع في الإعفاءات الضريبية وتأجيلها للأفراد والمنشآت، نتيجة مواجهة فيروس كورونا، بشرط عدم تسريح أي عمالة.





- ووافق المجلس في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.





- ووافق المجلس في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل.





- ووافق المجلس في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨.





- كما وافق المجلس في المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة.





وخلال جلسة الثلاثاء، أدى النائب محمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان وشهرته "صابر عبد الحكيم" (حزب مستقبل وطن) اليمين الدستورية بمناسبة انتخابه عن الدائرة السابعة مركز ملوي-المنيا.





- الأربعاء 22 أبريل 2020

وافق المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال في بداية الجلسة على طلب إعادة مداولة ثانية مقدم من الحكومة في المادة الخامسة من مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والمتعلقة بعدم ضم منحة العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام إلى الأجر الأساسي لأن التكلفة المالية التي ستتكبدها الموازنة العامة للدولة ٧٠٠ مليون جنيه سنويا في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.





وبعد مناقشات وإيضاحات ببن النواب والحكومة، حيث تمسك النواب بضم المنحة للأجر الأساسى، انتهى المجلس إلى النص فى المادة الخامسة على عدم ضم المنحة للأجر الأساسى وصرفها كمبلغ مقطوع، على أن تلتزم الحكومة بدراسة ضم هذه المنحة بعد زوال جائحة فيروس كورونا.





وأوضح الدكتور عبد العال أن المنحة عطية لا يمكن مقارنتها بالعلاوة الدورية أو العلاوة الخاصة التى يتم إضافتها للأجر، والمنحة يجوز سحبها أو منحها فى أى وقت، عكس العلاوة.





في سابقة برلمانية جديدة واستنادًا إلى صلاحيات رئيس المجلس المنصوص عليها في المادة (٣٢٥) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، استخدم رئيس المجلس هذه الصلاحية للمرة الأولى، وطلب أخذ الرأي النهائي على مشروعات القوانين نداء بالاسم لضمان عدم ازدحام القاعة الكبرى بالنواب، على أن يدخل نواب كل محافظة القاعة ليدلوا برأيهم تم يخرجوا ويدخل بعدهم نواب المحافظة الأخرى.





وبدأ بأبعد المحافظات جغرافيا وانتهى بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية حرصا على مواعيد حظر الانتقال، وذلك حفاظًا على عدم تزاحم النواب داخل القاعة وحفاظًا على المسافات الآمنة، وبذلك أقر المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال ٩ مشروعات قوانين بالتصويت نداءً بالاسم بأغلبية ٤٠٦ نائبا بنسبة أكبر من ثلثي عدد الأعضاء، كان قد أخذ الموافقة عليها في المجموع في جلسات سابقة، وهي:





- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019-2020، بقيمة 10 مليارات جنيه.

- مشروع قانون مقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005،

- مشروع القانون بشأن زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التى تقررت بدءا من 1/7/2006، ولم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش، والخاص بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات، والذي يأتي فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية بصرف العلاوات الخمس.

- مشروع قانون بشأن القواعد المالية لمواجهة تداعيات كورونا.

-مشروع قانون بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

- مشروع قانَون بتنظيم الأوضاع الخاصة لنواب المحافظين.

- مشروع قانون الضريبة على الدخل.





- تعديل قانون الطوارئ.

-مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.





- كما وافق المجلس في المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى.





وأكد عبد العال أن القانون جاء في وقته في ظل ظهور فيروس كورونا والذي سيخلف عالميا الكثير من الأمراض النفسية، وأرجأ أخذ الرأي النهائي عليه لجلسة لاحقة.





- ووافق المجلس على مشروع القانون المقدم من النائب محمد العماري و٦٠ أخرى بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية في المجموع.





ويهدف القانون لحماية المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا ومواجهة الآثار الناتجة بتمكين السلطات الصحية بفرض الالتزام بارتداء الكمامات خارج أماكن السكن كلما كان ذلك ضروريا من الناحية الصحية.





وتم تغليظ العقوبات الواردة في القانون التي مضى على تطبيقها دون مراجعة أكثر من ٧٠ سنة، كما عالج المشروع اتخاذ التدابير الصحية اللازمة للتعامل مع جثث الموتى بسبب الأوبئة، حيث يلزم القانون بإجراء الدفن تحت إشراف صحي لضمان منع انتشار العدوى، وكذلك من أجل احترام كرامة المتوفى والشعور الديني والاجتماعي، ووفقا للقانون يضع وزير الصحة بقرار منه القواعد والإجراءات الصحية التي تخضع لها حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالأمراض المعدية التي يحددها، بما في ذلك الاشتراطات الخاصة بتصريح الدفن، ومكانه، وإتمام غسل المتوفى وتكفينه والصلاة عليه وغير ذلك من الطقوس الدينية المتبعة لدفن الموتى.





ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه، وقرر إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة للمراجعة.





كما وافق المجلس على اتفاقيتين:

- قرار رئيس الجمهورية رقم 99 لسنة 2020 بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الأفريقي رقم 15/2019 الصادر بتاريخ 16/9/2019 بشأن تخصيص أسهم في رأس مال بنك التنمية الأفريقي.





- قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2020 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة شمال سيناء.





- أحال المجلس "51" تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات.





- كما أحال المجلس ١١ اتفاقية دولية إلى اللجان النوعية المختصة لبحثها ودراستها، وذلك بعد إقرارها من اللجنة التشريعية.





وطالب الدكتور عبد العال بحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي، لاجتماع لجنة التعليم الاسبوع المقبل لمناقشة قضية تأجيل الدراسة والامتحانات والأبحاث.





- وشدد "عبد العال" على أن المجلس موجود ويعقد الاجتماعات المهمة خاصة للجنتي التعليم والصحة.





- كما وجه الدكتور عبد العال بعقد اجتماع للجنة الصحة بحضور وزيرة الصحة لحل مشكلة أطباء تكليف مارس ٢٠٢٠





- هنأ الدكتور عبد العال في نهاية الجلسة الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وعيد تحرير سيناء، وعيد العمال، كما قدم التهنئة للإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد.



