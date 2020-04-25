كرودون أمنى حول عقارين معزولين بسبب كورونا بالأقصر

شهد عقارين بمدينة الاقصر عزلا تاما وسط تكثيف امنى مشدد عقب اصدار قرار الشئون

الصحية بعزلهما بعد ظهور عدة حالات ايجابية بفيروس كورونا " كوفيد- 19 "

وذلك تزامنا بدء شهر رمضان المعظم

وقال مصدر بمحافظة الاقصر إنه تم توفير

العديد من الكراتين المواد الغذائية من الجمعيات لتوفير احتياجات العمارتين اثناء

فترة عزلهم الاجباري مشيرا بانه تم فرض كرودون أمنى حول العمارتين من قبل مديرية

امن الاقصر لمنع دخول او خروج اى مواطن منها ويجري ملاحظة حالات المخالطين يوميا عن طريق الطب

الوقائي والجهات الصحية المعنية

وحرص المواطنون بهذه العقارات على المكوث

في منازلهم والالتزام بتطبيق قرار العزل والحظر الشامل حتى لا يتعرض أحد للعدوى أو

تسجيل إصابة جديدة، فيما اهتمت ربات المنزل بتكثيف اعمال النظافة بالمطهرات حفاظا

على سلامة افراد اسرتها .

كان قد أصدر المستشار مصطفي ألهم محافظ

الأقصر، قرارًا بعزل عقارين بضواحي المحافظة بناء علي العرض المقدم من مديرية الشئون

الصحية بظهور عدة حالات إيجابية بفيروس كورونا بهما، والعقارين إحداهما بشارع السوق

والأخر بمنطقة الكرنك القديم، حيث ينفذ السكان عزلًا اجباريًا بالمنزل لمنع الاختلاط

بالمواطنين مما يحد من انتشار العدوي الفيروسية .

وأصدر محافظ الأقصر التعليمات الفورية للجهات

الأمنية ومديرية الصحة والتضامن الإجتماعي والتموين باتخاذ ما يلزم كل في مجاله لتنفيذ

العزل الاجباري بالعقارين المذكورين.

يأتي ذلك في اطار تعليمات رئيس مجلس الوزراء

باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية المواطنين من خطر انتشار فيروس كورونا.