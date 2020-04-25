AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

كرودون أمنى حول عقارين معزولين بسبب كورونا بالأقصر

السبت 25/أبريل/2020 - 12:36 م
فرض كردون امني حول
فرض كردون امني حول عقارين بالأقصر
Advertisements
شمس يونس

شهد عقارين بمدينة الاقصر عزلا تاما  وسط تكثيف امنى مشدد عقب اصدار قرار الشئون
الصحية بعزلهما بعد ظهور عدة حالات ايجابية بفيروس كورونا " كوفيد- 19 "
وذلك تزامنا بدء شهر رمضان المعظم



وقال مصدر بمحافظة الاقصر إنه تم توفير
العديد من الكراتين المواد الغذائية من الجمعيات لتوفير احتياجات العمارتين اثناء
فترة عزلهم الاجباري مشيرا بانه تم فرض كرودون أمنى حول العمارتين من قبل مديرية
امن الاقصر لمنع دخول او خروج اى مواطن منها  ويجري ملاحظة حالات المخالطين يوميا عن طريق الطب
الوقائي والجهات الصحية المعنية



وحرص المواطنون بهذه العقارات على المكوث
في منازلهم والالتزام بتطبيق قرار العزل والحظر الشامل حتى لا يتعرض أحد للعدوى أو
تسجيل إصابة جديدة، فيما اهتمت ربات المنزل بتكثيف اعمال النظافة بالمطهرات حفاظا
على سلامة افراد اسرتها  .



كان قد أصدر المستشار مصطفي ألهم محافظ
الأقصر، قرارًا بعزل عقارين بضواحي المحافظة بناء علي العرض المقدم من مديرية الشئون
الصحية بظهور عدة حالات إيجابية بفيروس كورونا بهما، والعقارين إحداهما بشارع السوق
والأخر بمنطقة الكرنك القديم، حيث ينفذ السكان عزلًا اجباريًا بالمنزل لمنع الاختلاط
بالمواطنين مما يحد من انتشار العدوي الفيروسية .



وأصدر محافظ الأقصر التعليمات الفورية للجهات
الأمنية ومديرية الصحة والتضامن الإجتماعي والتموين باتخاذ ما يلزم كل في مجاله لتنفيذ
العزل الاجباري بالعقارين المذكورين.



يأتي ذلك في اطار تعليمات رئيس مجلس الوزراء
باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية المواطنين من خطر انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

157 أسرة قيد الحجر الصحي.. ماذا يحدث في بورسعيد؟ (التفاصيل كاملة)

لمنع تفشي كورونا.. تطبيق قرار العزل الصحي لقرية العجمي بكفر الشيخ.. صور

عزل إجبارى لسكان عقارين فى الاقصر بعد ظهور إصابة بكورونا

عاجل | عزل قرية في كفر الشيخ بسبب فيروس كورونا

بعد عزلها بسبب كورونا.. ماذا يحدث في قرية الزعفران بـ كفر الشيخ؟.. صور

رمضان وش الخير.. خروج حالتي كورونا من مستشفى عزل إسنا

ترشيحاتنا

بـ جمبسوت .. سيرين عبد النور تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

أخطاء فادحة.. دينا الشربيني في مرمى النقد بمسلسل لعبة النسيان

تدريبات شاقة لـ مصطفى محمد نجم الزمالك في العزل المنزلي.. فيديو

السلايف حبايب .. 3 صور تجمع هنا الزاهد بزوجة كريم فهمي

باليورو.. سعر غير متوقع لفستان يسرا قى خيانة عهد..صور

مصري يحصل على 100 ألف جنيه مستحقاته عن فترة عمله بالسعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بالسن.. إطلالات عصرية لـ نبيلة عبيد بعد تصدرها تريند جوجل

بـ جمبسوت .. سيرين عبد النور تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

قمر الدين مشروب رمضانى تاريخه يعود لـ 1400 عام.. أدخله الأمويون وارتبط برمضان لهذا السبب