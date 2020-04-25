أمريكا تدرس الحصول على حصص في شركات طاقة أمريكية

أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن الحكومة الأمريكية تدرس الحصول على حصص في شركات طاقة أمريكية كخيار محتمل في ظل سعيها لمساعدة قطاع النفط والغاز بالبلاد في ظل تفشي فيروس كورونا.





وقال ترامب، متحدثا بصحبة منوتشين خلال مناسبة بالبيت الأبيض، إنه يريد مساعدة قطاع النفط والغاز، واقترح إمكانية شراء الحكومة الاتحادية الوقود من أجل البلاد مقدما، وكذلك شراء تذاكر طيران مقدما، وقال منوتشين "نبحث مجموعة كاملة من البدائل."





وفي إشارة إلى حصص أسهم محتملة ، قال منوتشين "يمكنك افتراض أن ذلك أحد البدائل، لكن هناك الكثير منها، ويتضرر قطاع النفط بشدة من التراجع الهائل في الطلب، إذ يغلق فيروس كورونا فعليا الاقتصادات حول العالم.





وقال ترامب "نشاط الطاقة شديد الأهمية بالنسبة لي، وسنبنيه. أضر هذا فعلا بنشاط الطاقة شأنه شأن أي نشاط آخر لأنها جميعا منيت بالضربة - الإمداد يواصل القدوم، وساعد ترامب على التفاوض بشأن خفض الإنتاج من أوبك ودول أخرى بينها روسيا، لكن الخطوة لم تقض على فائض المعروض بالسوق.





وشجع الرئيس منوتشين على النظر في شراء النفط لاستخدامه فيما بعد، وقال ترامب "الولايات المتحدة هي أكبر مستخدم للنفط. يمكننا شراء النفط بسعر عظيم في المستقبل. "نعطيهم هذا السيولة التي يحتاجونها، ولدينا نفط بسعر عظيم في المستقبل."



