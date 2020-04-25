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محافظات

محافظ بورسعيد: استمرار حملات التعقيم والتطهير المكثفة بجميع الشوارع والميادين خلال رمضان

السبت 25/أبريل/2020 - 12:43 م
أعمال الرش والتعقيم
أعمال الرش والتعقيم ضد فيروس كورونا
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كتب محمد الغزاوى
أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن القيام بحملات مكثفة تشمل تطهير وتعقيم جميع الأحياء والمنشآت العامة والخاصة والحيوية والطرق والميادين، وزيادة الدفع بالأطقم الخاصة بالتطهير والتعقيم وذلك خلال شهر رمضان المبارك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع نشر العدوى، مع تكثيف الأعمال داخل الأسواق والمناطق الحيوية التى تشهد إقبالا من المواطنين بمناسبة الشهر المبارك.
 
وأكد محافظ بورسعيد أنه تم توفير كل الدعم للأحياء لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم والعمل المتواصل ليلا ونهارا للحد من انتشار الفيروس المستجد، مؤكدا وجود غرفة عمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة جميع المستجدات حول الفيروس المستجد والتتسيق بين كل الأحياء والجهات المعنية للمتابعة أولا بأول.

وناشد محافظ بورسعيد المواطنين بضرورة الوعى والالتزام بكل الإرشادات والتعليمات التى أقرتها الجهات المعنية لتخطى هذه المرحلة الحرجة، والبعد عن التجمعات والاختلاط خاصة فى الأسواق والمحال التجارية والالتزام بمسافة متر بين المواطنين، مؤكدا ضرورة مضاعفة الجهود وتكاتف المواطنين مع الأجهزة التنفيذية للعبور من هذه المرحلة بسلام وأمان.

وأوضح المحافظ أن أعمال التطهير والتعقيم تتم بصورة مكثفة داخل المستشفيات حوالى أكثر من مرتين يوميا نظرا لطبيعة العمل بها وكذلك يتم التخلص الآمن من النفايات والقمامة ونقلها بطريقة آمنة إلى محارق مديرية الصحة للتخلص منها، فى إطار خطة المحافظة لمواجهة مخاطر الفيروس المستجد.
محافظ بورسعيد: استمرار حملات التعقيم والتطهير المكثفة بجميع الشوارع والميادين خلال رمضان
محافظ بورسعيد: استمرار حملات التعقيم والتطهير المكثفة بجميع الشوارع والميادين خلال رمضان
محافظ بورسعيد: استمرار حملات التعقيم والتطهير المكثفة بجميع الشوارع والميادين خلال رمضان
محافظ بورسعيد: استمرار حملات التعقيم والتطهير المكثفة بجميع الشوارع والميادين خلال رمضان
محافظ بورسعيد: استمرار حملات التعقيم والتطهير المكثفة بجميع الشوارع والميادين خلال رمضان
محافظ بورسعيد: استمرار حملات التعقيم والتطهير المكثفة بجميع الشوارع والميادين خلال رمضان
محافظ بورسعيد: استمرار حملات التعقيم والتطهير المكثفة بجميع الشوارع والميادين خلال رمضان
محافظ بورسعيد: استمرار حملات التعقيم والتطهير المكثفة بجميع الشوارع والميادين خلال رمضان
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