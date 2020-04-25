محافظ بورسعيد: استمرار حملات التعقيم والتطهير المكثفة بجميع الشوارع والميادين خلال رمضان

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن القيام بحملات مكثفة تشمل تطهير وتعقيم جميع الأحياء والمنشآت العامة والخاصة والحيوية والطرق والميادين، وزيادة الدفع بالأطقم الخاصة بالتطهير والتعقيم وذلك خلال شهر رمضان المبارك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومنع نشر العدوى، مع تكثيف الأعمال داخل الأسواق والمناطق الحيوية التى تشهد إقبالا من المواطنين بمناسبة الشهر المبارك.

وأكد محافظ بورسعيد أنه تم توفير كل الدعم للأحياء لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم والعمل المتواصل ليلا ونهارا للحد من انتشار الفيروس المستجد، مؤكدا وجود غرفة عمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة جميع المستجدات حول الفيروس المستجد والتتسيق بين كل الأحياء والجهات المعنية للمتابعة أولا بأول.





وناشد محافظ بورسعيد المواطنين بضرورة الوعى والالتزام بكل الإرشادات والتعليمات التى أقرتها الجهات المعنية لتخطى هذه المرحلة الحرجة، والبعد عن التجمعات والاختلاط خاصة فى الأسواق والمحال التجارية والالتزام بمسافة متر بين المواطنين، مؤكدا ضرورة مضاعفة الجهود وتكاتف المواطنين مع الأجهزة التنفيذية للعبور من هذه المرحلة بسلام وأمان.



