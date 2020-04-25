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محافظات

توريد 15999 طن قمح لشون وصوامع البحيرة

السبت 25/أبريل/2020 - 12:38 م
توريد محصول القمح
توريد محصول القمح
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جمالات الدمنهورى
أعلن اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة عن توريد 15999 طن قمح محلي حتى صباح اليوم السبت 25 أبريل بالشون والصوامع بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أن المساحة التي تم حصادها بمدن ومراكز المحافظة بلغت 31660 فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة والتى تقدر بـ 386705 أفدنة.

وأكد المحافظ انتظام عمل لجان فرز واستلام القمح خلال شهر رمضان من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرا، لافتًا أن إجمالي عدد الشون والصوامع الجاهــزة لاستلام القمح هذا العام هي 32 صومعة وشونة متمثلة فى 27 شونة و5 صوامع مطورة، وهى كافية لاستيعاب الكمية المنتظر توريدها.

وأوضح "آمنه"، أنه يتم تحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجنة المشكلة من التموين والزراعة والبنك الزراعي المصري، وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة، وذلك لضمان انتظام توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.

ووجه المحافظ بضرورة متابعة أعمال التوريد وجاهزية شون المحافظة لاستقبال الأقماح من المزارعين، طبقا لأسعار التوريد وفقا لدرجة النظافة المحددة، هى 670 جنيها للأردب بدرجة 22.5 قيراط، و685 جنيها للأردب بدرجة 23 قيراطا، و700 جنيه للأردب بدرجة 23.5 قيراط، لجميع الأصناف المنتجة محليا على أن تكون خالية من الإصابة بالحشرات والرمل والزلط.

وشدد على أهمية التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كل الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.
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